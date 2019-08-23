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8旬老婦未搭上末班車　深夜街頭流淚！警助返家「破涕為笑」

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▲老婦因沒搭上末車，因而佇立街頭哭泣，員警巡邏時發現，協助老婦返家。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲8旬老婦沒搭上末班車，因而坐在街頭哭泣，員警巡邏時發現，協助老婦返家。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉1名8旬老婦人，日前到銅鑼市區時，一時大意而忘了時間，因而錯過了返家的末班車；加上正下著滂沱大雨，也招不到計程車，老婦人因此心急如焚，眼眶泛紅無助的坐在路邊，所幸銅鑼分駐所員警巡邏時發現，才將無助的老婦人協助返家。

銅鑼分駐所表示，日前執行夜間巡邏勤務時，在銅鑼鄉中正路與新興路口時，發現1名老婦人坐在路旁；員警曾俊文、楊思煊直覺有異立即上前關心，查看時發現老婦雙眼泛淚。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

老婦人向警方表示，因為過了返家時間，來不及趕上公車末班車，又無計程車可搭乘，加上深夜傾盆大雨，無法自己步行返回銅鑼鄉興隆村住家，深感無助才會在路邊哭泣，員警先安撫老婦人情緒，考量深夜大雨返家且沿途偏僻山區道路、恐易發生危險，員警便攙扶其坐上巡邏車，協助載送返家；老婦回到熟悉的環境，原本不安的情緒也逐漸平復，才慢慢的展露笑容，不斷向處理的員警道謝。

苗栗分局分局長賴銘助表示，同仁能發揮警察人員為民服務的熱愛，又能以防範危害發生及同理心去對待處理事情，積極主動服務，為警察工作是身在公門好修行，做好事亦能於轄區居民中傳佳話，值得嘉許及同仁學習。

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關鍵字：8旬婦人,末班車,街頭哭泣

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