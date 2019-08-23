8月零售銷售額急速下跌！　協會呼籲商舖業主「連續6個月減租5成」

▲香港零售業自6月開始急速下滑。（示意圖／記者季相儒攝）

記者洪珮瑄／綜合報導

受反修例影響，香港零售業自6月開始急速下滑，8月的銷售額更大跌超過5成。對此，香港零售管理協會22日緊急呼籲，商舖業主應減租5成，為期6個月，否則不少零售商可能面臨裁員、結業等困境。

香港政府統計處公布數據顯示，香港5⽉份的零售銷售總額為400億元（台幣約1,599億元），按年下跌1.3%；⽽2019年1⾄5⽉的銷售總額則按年下跌1.8%。香港零售管理協會近日指出，協會⼤部分會員公司均表⽰6、7⽉零售額的跌幅已由單位數擴大至雙位數，且7、8⽉是零售業傳統的暑假銷售旺季，若⽰威遊行持續，⽣意將⼤受影響。

協會在聲明強調，近期零售市道急速下滑，會員反映生意額從6月開始急轉直下，大部分的零售商從8月初至今的銷售額已大幅下跌超過5成，「零售商在營運成本高昂及收入銳減的情況下，承受龐大的現金流壓力，若情況持續惡化，預料不少零售商或會裁員甚至結業。」

▲ 香港自6月以來示威遊行不斷，造成經濟受到嚴重打擊。（圖／視覺中國）

對此，協會表示，目前已向全港商舖業主發信，呼籲「減租」5成且為期6個月，同時也呼籲政府向零售商提供即時紓困的方案，例如財務資助、地稅寬免等等。

據悉，為解決香港經濟危機，港府15日公佈「派糖」措施，推出總額191億元港幣（台幣約860億元，下同）的一系列支援，協助振興中小企、紓解民困，不過這些措施對零售業來說餅沒有太大幫助。

香港財政司司長陳茂波表示，過去2個月的社會事件讓整個社會很繃緊，不管是哪個行業都受到很大的影響，政治問題政府需要努力尋求方法解決；此外，港府也派發4000港元（台幣約1.5萬元）的「關愛共享計劃」，至今已經向約190萬名合資格市民發放，希望9月底前能夠發放所有款項。