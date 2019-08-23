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燦笑嬰兒照撞臉「火腿煎蛋飯」！　24萬網友笑噴：看起來很美味

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▲▼ 日本網友嬰兒時期像火腿蛋。（圖／翻攝自推特）

▲日本網友嬰兒時期的照片像火腿蛋飯。（圖／翻攝自推特）

實習記者許祐誠／綜合報導

今年年初掀起一波「十年挑戰」熱潮，不少明星也響應挑戰，紛紛曬出10年前的凍齡照，近日基隆市長林右昌的年輕帥照，更是成為熱門話題。有趣的是，近期一名日本網友翻出自己30年前的嬰兒照後，發現竟然意外撞臉「火腿蛋飯」，忍不住把照片與網友分享，無厘頭的畫面讓24萬網友全笑倒表示，「看起來很美味！」

原PO於20日搭上挑戰風潮，在推特上分享2張照片，其中一張可見原PO還是有著粉嫩臉頰的小嬰兒，正躺在白色棉被中，對著鏡頭微笑。然而，比較原PO另外一張火腿蛋的照片之後，由於還原度高達9成以上，也讓原PO自嘲地表示，「火腿蛋與我」。

▲▼ 日本網友嬰兒時期像火腿蛋。（圖／翻攝自推特）

沒想到照片曝光後，短短3天吸引多達24萬名網友按讚，6萬5000次轉推，許多網友紛紛開玩笑表示，「哪裡有嬰兒」、「左邊真的沒有很可愛，右邊的火腿蛋看起來很美味」、「如果脫下眼鏡根本認不出來，你知道嗎」、「先拿一張嬰兒的照片讓我比較一下」。也有網友第一時間沒看出火腿蛋，還以為2張照片都是嬰兒，「我嚇到了....我還想說哪裡有火腿蛋」。還有網友建議原PO可以考慮當火腿蛋、「感覺當火腿蛋很輕鬆」、「被吃掉以後就達到任務了」、「感覺過程蠻痛的」。

更有網友也私自把原PO嬰兒時期的臉P圖在荷包蛋上，發現竟然毫無違和感，此張照片也讓網友笑倒表示，「這道火腿蛋太可愛了吧」、「小心著涼」、「有點時髦」、「可愛？感覺像恐怖片的劇情」。

▼ 網友把原PO嬰兒時期的臉P圖在荷包蛋上，有點詭異。

▲▼ 日本網友嬰兒時期像火腿蛋。（圖／翻攝自推特）

▼ 網友發現，如果把照片馬賽克之後，認真會分不出來。

▲▼ 日本網友嬰兒時期像火腿蛋。（圖／翻攝自推特）

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關鍵字：火腿蛋,嬰兒照,十年挑戰,日本

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