快訊／台商夫妻涉地下匯兌「洗錢80億」　二度聲押逆轉裁定准了！

記者柯沛辰／嘉義報導

嘉義市吳姓台商夫婦涉嫌從事兩岸地下匯兌，短短不到2年洗錢超過80億元。檢警偵辦後，20日查扣2.4億元現鈔，聲請羈押，但嘉義地院21日以逮捕程序不合法為由駁回，當庭釋放吳姓夫婦倆。當天中午，檢方掌握到2人準備出境逃亡，立即將2人拘提到案，經漏夜偵訊後，22日再度聲押，順利獲准。

▲台商夫婦涉嫌地下匯兌，短短不到2年洗錢超過80億元。（圖／翻攝臉書）

嘉義地檢署指出，被告吳男21日被當庭釋放後，隨即搭高鐵北上，行蹤不明，加上先前查扣證物顯示，吳男、陳姓妻子及其餘共犯已備妥文件申請移民，有欲出境逃亡之虞，因此檢方立即啟動防逃機制，簽發拘票，並緊急通知航警局密切注意。

▲嘉義檢方在2人住家客廳查扣2.4億現金。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

專案小組拘提過程中，發現吳男手機關機，斷絕對外聯繫，直到陳妻親自聯繫才到案。檢方訊問後，認為吳男、陳女涉犯《銀行法》第125條第1項，且有逃亡、串證之虞，因此向地院聲請羈押。

羈押庭法官歷經4小時審理，認為這次逮捕程序合法，且2人均非銀行業者，亦坦承辦理國內外匯兌業務，金額高達數十億元，違反銀行法罪嫌重大，考慮到吳男在大陸經商，財力雄厚，曾考慮移民逃亡，而且本案還有多名共犯未到案，因此裁定羈押禁見。