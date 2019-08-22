　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台商夫妻涉地下匯兌「洗錢80億」　二度聲押逆轉裁定准了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／嘉義報導

嘉義市吳姓台商夫婦涉嫌從事兩岸地下匯兌，短短不到2年洗錢超過80億元。檢警偵辦後，20日查扣2.4億元現鈔，聲請羈押，但嘉義地院21日以逮捕程序不合法為由駁回，當庭釋放吳姓夫婦倆。當天中午，檢方掌握到2人準備出境逃亡，立即將2人拘提到案，經漏夜偵訊後，22日再度聲押，順利獲准。

▲▼ 嘉義低調大善人 。（圖／翻攝臉書）

▲台商夫婦涉嫌地下匯兌，短短不到2年洗錢超過80億元。（圖／翻攝臉書）

嘉義地檢署指出，被告吳男21日被當庭釋放後，隨即搭高鐵北上，行蹤不明，加上先前查扣證物顯示，吳男、陳姓妻子及其餘共犯已備妥文件申請移民，有欲出境逃亡之虞，因此檢方立即啟動防逃機制，簽發拘票，並緊急通知航警局密切注意。

▲▼嘉義地檢署查獲不法地下匯兌，查扣金額高達2億4千萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義檢方在2人住家客廳查扣2.4億現金。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

專案小組拘提過程中，發現吳男手機關機，斷絕對外聯繫，直到陳妻親自聯繫才到案。檢方訊問後，認為吳男、陳女涉犯《銀行法》第125條第1項，且有逃亡、串證之虞，因此向地院聲請羈押。

羈押庭法官歷經4小時審理，認為這次逮捕程序合法，且2人均非銀行業者，亦坦承辦理國內外匯兌業務，金額高達數十億元，違反銀行法罪嫌重大，考慮到吳男在大陸經商，財力雄厚，曾考慮移民逃亡，而且本案還有多名共犯未到案，因此裁定羈押禁見。

▲▼嘉義地檢署查獲不法地下匯兌，查扣金額高達2億4千萬。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
8歲男孩職業假笑爆紅！6年後臉留「慘痛後遺症」　網淚：毀了他
「衝刺白鹿」路徑走歪了！暴風圈增胖整合　氣象局曝侵台動向
老公婚前禁慾！她忍到洞房「開機」　一脫崩潰：直接提離婚
台商夫妻涉地下匯兌「洗錢80億」　二度聲押逆轉裁定准了

關鍵字：台商,地下匯兌,洗錢,羈押,嘉義

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北投「一之鄉」工廠深夜火警！消防到場救援

快訊／台商夫妻涉地下匯兌「洗錢80億」　二度聲押逆轉裁定准了！

印尼派翠號工作船彰化外海傾斜40度　海巡馳援平安救出40人

天雨路滑釀禍！　雲林曳引車駕駛自撞拋飛「卡左前車輪下」身亡

快訊／嘉義民雄民宅瓦斯氣爆　1歲嬰等共6人「一、二級燒傷」送醫

夫妻開保持捷內湖路上大吵　「夫跳車」妻怒踩油門追擊撞倒牆

八百壯士8/23再上陣！軍公教年改釋憲遊行　北市4百警力維安

遇雨必淹！台中大安積水60cm　居民騎「水上摩托車」涉險通過

他看上宋讚養帥臉…設局逼拍性愛片50萬元想和解　宋：給1億都不原諒　

基隆普度LINE傳照時間顯示「4900年」　眾人毛骨悚然：看丟鬼

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

安宰賢婚變打破沉默發聲！　7月30日就協議離婚：我很愛具惠善、尊重她

快訊／北投「一之鄉」工廠深夜火警！消防到場救援

快訊／台商夫妻涉地下匯兌「洗錢80億」　二度聲押逆轉裁定准了！

印尼派翠號工作船彰化外海傾斜40度　海巡馳援平安救出40人

天雨路滑釀禍！　雲林曳引車駕駛自撞拋飛「卡左前車輪下」身亡

快訊／嘉義民雄民宅瓦斯氣爆　1歲嬰等共6人「一、二級燒傷」送醫

夫妻開保持捷內湖路上大吵　「夫跳車」妻怒踩油門追擊撞倒牆

八百壯士8/23再上陣！軍公教年改釋憲遊行　北市4百警力維安

遇雨必淹！台中大安積水60cm　居民騎「水上摩托車」涉險通過

他看上宋讚養帥臉…設局逼拍性愛片50萬元想和解　宋：給1億都不原諒　

基隆普度LINE傳照時間顯示「4900年」　眾人毛骨悚然：看丟鬼

快訊／北投「一之鄉」工廠深夜火警！消防到場救援

「中風+失智」逾10年！每天做這件事　70歲的他至今超健康

雪莉身後驚見詭異白衣女！　「黑髮遮臉+眼神死」網嚇歪：他X那是誰

公私協力攜手動保志工培植　提升收容好品質

世羽賽／周天成三局激戰連下5分退星國小將　驚險殺進8強

泰勒絲《Lover》除了實體專輯　「給粉絲的小情書」藏在這裡

人民銀行談「數字貨幣」　除可小額花費還能匿名！

快訊／燦星旅遊重訊澄清：通報裁員人數為17人　門市汰弱改善營運虧損

中職／11局大戰！林安可再見安打　統一8比7氣走桃猿

高額租金扼殺華王？他洩大統家族內鬥史才是關鍵

社會熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

他進摩鐵舉槍自戕　女友衝進摩鐵..

即／京站女員工「右手掌捲入絞肉..

悄悄進入前女友家…看她只穿內褲..

黑心胡椒鹽案　公司高層判刑定讞

256張限速5km烏龍罰單　桃..

判賠50萬！色影師性侵I罩杯女..

電動車撞凹百萬賓士　車主：免賠

上班族被烏龍警當毒梟開轟3槍

色男搭訕2次「騙女藝人回家」猥..

快訊／民雄大士爺文化祭傳氣爆火..

獨／超跑富少賠償　亡者家屬親筆..

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回..

家中堆恐怖山丘　女嬰躺垃圾旁睡

更多熱門

相關新聞

7月份失業率增0.09個百分點　這行業就業人數卻逆勢成長

根據主計總處最新失業率調查結果顯示，7月份失業率較上個月增加0.09個百分點，但從個別行業數據上來看，營建工程業7月就業人數較6月增加4000人，是7月份就業人數增加最多的行業。對此，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，營造工程業確實在就業人數上有成長，應該跟該行業的發展情況佳有關。

7月失業率3.82%！　主計總處：月增0.09個百分點...勞動市場仍穩定

小兄妹3人凌晨瞎晃！母接電話嚇歪秒掛...真相曝

台商夫妻2年狂洗80億　檢方再提聲押

嘉義善人2.4億現鈔塞爆家　發財法曝光

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

路撿手機！妹子請客報答…神展開

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

恐龍家長：沖繩有沒有賣腸病毒特效藥？　網友全怒了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面