　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

擴大研發投入＋開發新領域　中探針在陸推就地升級

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中探探針。（圖／受訪者提供）

▲中探探針產品應用於智能家居領域。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／綜合報導

台商在陸發展將近30年，隨近年生產要素劇烈變化，正處於轉型升級重要階段，以代工製造業台商大本營東莞為例，中探探針董事長陳志峰指出，企業需擴大研發投入，邁向高新技術轉型符合政策走向，取得相關稅收抵免、優惠，並擴大新領域布局以永續經營。

為了解大陸《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》共31條推出後，以及台商在陸發展現況，廣東日前舉辦走訪活動，邀媒體採訪台資企業。

▲▼中探探針。（圖／受訪者提供）

▲東莞中探探針董事長陳志峰。（圖／受訪者提供）

中探探針於2000年在東莞成立東莞中探，主營探針及探針製品研發製造，探針式連接器可應用於充電、測試等用途，蘋果、微軟、聯想、華為都是客戶，商品涵蓋手機、筆電、智慧手錶、新能源汽車、電動摩托車、半導體封測等領域，近年亦切入真藍牙耳機和電子煙等新商品，以擴展商機。

陳志峰坦言，面臨大陸生產要素轉變、市場競爭激烈，自家不斷加大研發投入，以提升科研能力及產品附加價值，包括累積投入1.2億元人民幣，引進國際級自動生產線、無塵工作空間等。

他表示，擴大研發投入除帶動自身轉型升級外，由於大陸當前對高新技術產業提供優惠，需善用政策以得到相關的稅收減免，以東莞中探去年情況為例，藉高新技術優惠政策、研發優惠減免了180萬元人民幣的稅收，人才招聘、員工子女就學亦有相應辦法。

因此，在當前中美貿易爭端，部分台商調整全球產業鏈布局的背景下，陳志峰說，當前大陸供應鏈配套仍相對齊全，透過就地轉型升級、布局內銷市場，亦可成為台商永續發展的方式之一。

ET快訊
21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」　母一聽警結論當場崩潰
麻衣兒「非王永慶投胎」！通靈大師爆前世　王文洋超疼金孫有原因
美腿網紅實測「5件真理褲」！鴨子坐羞：會看光光…吸百萬次重播

關鍵字：台商,東莞,高新技術

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

擴大研發投入＋開發新領域　中探針在陸推就地升級

2原因曝光！28歲女整形「鼻眼滲血、布滿針孔」慘死手術台　醫院早有黑歷史

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」　母一聽警方結論當場崩潰

快訊／港示威者深夜聚集葵芳站　要求解釋催淚彈事件…有市民被打

人民銀行談「數字貨幣」　除可小額花費還能匿名！

影／CoCo都可原料庫被查到2顆腐爛水果　淮安市監局：調查中並警告

嫖妓被拘留15日　英駐港職員鄭文傑「求警方別通報家屬」

英駐港領館職員因嫖妓被拘留　陸警：是他求別通知家人

822響應「反修例集會」　香港8校學生會：9/2將發起罷課

港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

危險職業賭性命...月薪僅35K　護坡蜘蛛人吊2百米巨石險砸落

漁船遭烈火吞噬！海巡急救狂喊 火燒駕駛艙船長淚棄「多年夥伴」

男選手飆《寂寞先生》Key超高　哈林、李榮浩一轉身驚：我還以為是女的

皇上「埋頭苦睡」奴才拉手求關注 被吵醒一臉鄙視...網：好像我女友

鬼鬼.蔡旻佑大鬧《明星鍵盤手》 「一刀剪進手指濺血」...夭壽喔！

擴大研發投入＋開發新領域　中探針在陸推就地升級

2原因曝光！28歲女整形「鼻眼滲血、布滿針孔」慘死手術台　醫院早有黑歷史

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成浮屍」　母一聽警方結論當場崩潰

快訊／港示威者深夜聚集葵芳站　要求解釋催淚彈事件…有市民被打

人民銀行談「數字貨幣」　除可小額花費還能匿名！

影／CoCo都可原料庫被查到2顆腐爛水果　淮安市監局：調查中並警告

嫖妓被拘留15日　英駐港職員鄭文傑「求警方別通報家屬」

英駐港領館職員因嫖妓被拘留　陸警：是他求別通知家人

822響應「反修例集會」　香港8校學生會：9/2將發起罷課

港人赴台定居增30.79%　陸委會：仍以婚姻、依親為主

LIVE／白鹿颱風最快明台東登陸　東南部和高屏估是降雨熱區

林書豪若去首鋼超過2100萬人民幣　勝易建聯CBA史上最高薪

目睹性侵當下沒報案「七爺八爺帶冤魂入夢」　女子崩潰哭喊：為什麼不救我

瘋電影／航海王：奪寶爭霸戰　喚醒你的海賊魂

中秋吃烤肉不用準備食材　星級飯店齊推燒烤宴

專訪／逼未婚妻在爸面前認出軌！「黎皓一2大NG行徑」讓孫其君崩潰

全台5間「可頌迷」必訪店家　吃一口就有滿滿幸福滋味

專訪／一樓高度重摔！邱澤「鐵環刮背」皮綻噴血：內臟有震動感

徐永明批韓國瑜「草包不住火」：國民黨換侯可能還有救

湯姆霍蘭德好慘！　失去蜘蛛人拍新片「結果導演不幹了」

太硬不行！E奶爆乳妹最愛油肚 「試摸」肉肉男：我要用色誘之術

大陸熱門新聞

學長約開房！傻妹失身後崩潰吞藥

21歲高挑正妹凌晨失蹤「河邊成..

5歲男童坐上SUV「帶3歲妹找..

鄭文傑嫖妓被捕　沒通報是個人請..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

男友要「制服play」卻拿出尼..

2原因曝光！28歲女整形慘死手..

旅遊中被4男搭訕…2女被綁走淪..

即／香港示威者　深夜聚集葵芳站

港警車頭燈太亮　辣模po照反擊

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

24歲女驗出癌症末期　男友回4..

速食店玩手機邊充電！他當場觸電..

16歲男得小感冒...跑800..

更多熱門

相關新聞

台商夫婦涉地下匯兌被釋放　逆轉收押禁見

嘉義市吳姓台商夫婦涉嫌從事兩岸地下匯兌，短短不到2年洗錢超過80億元。檢警偵辦後，20日查扣2.4億元現鈔，聲請羈押，但嘉義地院21日以逮捕程序不合法為由駁回，當庭釋放吳姓夫婦倆。當天中午，檢方掌握到2人準備出境逃亡，立即將2人拘提到案，經漏夜偵訊後，22日再度聲押，順利獲准。

7月份失業率增0.09個百分點　這行業就業人數卻逆勢成長

7月失業率3.82%！　主計總處：月增0.09個百分點...勞動市場仍穩定

台商夫妻2年狂洗80億　檢方再提聲押

台青脫醫師袍養魚　推無毒工法

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

路撿手機！妹子請客報答…神展開

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

安宰賢爆為離婚貸款300萬：公開完整對話！

評／為什麼全網一面倒挺具惠善？

白鹿路徑歪了！恐登陸1天穿南台

白鹿登陸點出爐穿台！周六強風豪雨

老公「信佛」婚前禁慾　婚後開機人妻崩潰

白鹿颱風海警　中心明午東部登陸　

獨／郭台銘訴求「報備參選」和韓國瑜一決勝負

女網友公審快遞員　反被萬人罵爆

白鹿海陸警齊發！2地區防甩尾雨

她穿5件真理褲爆紅！鴨子坐實測超羞

上廁所留警告紙板　網見惡犬萌翻

白鹿直衝「東台警戒」　2降雨熱點出爐

學長約開房！傻妹失身後崩潰吞藥

更多

最夯影音

更多

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

半夜回家被當毒梟...便衣全圍上來！　開槍+破窗「10分鐘後才知抓錯人」

日議員訪高雄「傻等25分鐘」！ 韓國瑜2度失禮...一稿兩講超尷尬

楊丞琳「被求婚瞬間」大哭　親口證實兩年內會有喜事❤️❤️

賴床鬼惡夢...槌子打到你求饒！　他花20小時製「絕對起得來鬧鐘」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面