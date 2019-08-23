擴大研發投入＋開發新領域　中探針在陸推就地升級

▲中探探針產品應用於智能家居領域。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／綜合報導

台商在陸發展將近30年，隨近年生產要素劇烈變化，正處於轉型升級重要階段，以代工製造業台商大本營東莞為例，中探探針董事長陳志峰指出，企業需擴大研發投入，邁向高新技術轉型符合政策走向，取得相關稅收抵免、優惠，並擴大新領域布局以永續經營。

為了解大陸《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》共31條推出後，以及台商在陸發展現況，廣東日前舉辦走訪活動，邀媒體採訪台資企業。

▲東莞中探探針董事長陳志峰。（圖／受訪者提供）

中探探針於2000年在東莞成立東莞中探，主營探針及探針製品研發製造，探針式連接器可應用於充電、測試等用途，蘋果、微軟、聯想、華為都是客戶，商品涵蓋手機、筆電、智慧手錶、新能源汽車、電動摩托車、半導體封測等領域，近年亦切入真藍牙耳機和電子煙等新商品，以擴展商機。

陳志峰坦言，面臨大陸生產要素轉變、市場競爭激烈，自家不斷加大研發投入，以提升科研能力及產品附加價值，包括累積投入1.2億元人民幣，引進國際級自動生產線、無塵工作空間等。

他表示，擴大研發投入除帶動自身轉型升級外，由於大陸當前對高新技術產業提供優惠，需善用政策以得到相關的稅收減免，以東莞中探去年情況為例，藉高新技術優惠政策、研發優惠減免了180萬元人民幣的稅收，人才招聘、員工子女就學亦有相應辦法。

因此，在當前中美貿易爭端，部分台商調整全球產業鏈布局的背景下，陳志峰說，當前大陸供應鏈配套仍相對齊全，透過就地轉型升級、布局內銷市場，亦可成為台商永續發展的方式之一。