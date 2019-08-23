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LIVE／白鹿颱風海警！下午陸警明登陸　東南部、高屏防強風大雨

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記者陳詩璧／台北報導

今年第11號颱風白鹿，今（23日）清晨5時30分發佈海上警報，氣象局表示，這次颱風影響最明顯的時點是在明（24日），降雨熱區是東南部和高屏，預估抵達台灣時，強度會來到輕颱上限，氣象局上午8時40分說明最新的颱風動態。

▲▼白鷺颱風海警。（圖／翻攝中央氣象局） 

▲白鹿颱風清晨發布海上警報，氣象局最快今天下午發布陸警。（圖／翻攝氣象局）

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▲▼氣象局說明白鹿颱風動向（圖／記者莊喬迪攝）

▲氣象局技正伍婉華說明白鹿颱風動向。（圖／記者莊喬迪攝）

氣象局技正伍婉華表示，白鹿會以較強的輕度颱風接近台灣，預估今（23日）下午會發布陸上警報，而在明（24日）清晨，隨著颱風的暴風圈接近，東部近海會出現大約7米浪高，提醒民眾減少海上作業。

▲▼ 白鹿颱風清晨發布海上警報，預計今天白天發布陸警。（圖／翻攝NCDR和氣象局）

▲氣象專家依各國預測路徑來看，颱風中心登陸的位置預估在恆春半島。（圖／翻攝NCDR）

氣象專家賈新興在臉書上提到，這次的風雨最明顯是在周六，不只有東南部和高屏要注意降雨，花蓮也要注意大雨或豪雨發生的可能。背風處的台中、竹苗則有焚風出現的機會。天氣職人吳聖宇則是在臉書上提到，由於白鹿的移動速度快，影響台灣最明顯的時間點是集中在周六全天到周日清晨，宜花東、南高屏和澎湖金門，颱風環流直接影響，嚴防強風豪雨。

▲▼ 白鹿颱風清晨發布海上警報，預計今天白天發布陸警。（圖／翻攝NCDR）

▲周六一整天，將是白鹿影響台灣最明顯的時間。（圖／翻攝NCDR）

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關鍵字：氣象局,氣象雲,白鹿颱風,降雨熱區

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