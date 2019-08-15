杜絕聖母峰「菜鳥登山客」　尼泊爾政府新規：須有海拔6000m以上攀登經驗

▲聖母峰每年5月登山季都吸引大批登山客。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

喜馬拉雅山聖母峰（Everest）登山季今年湧入大批人潮，導致攻頂路線壅塞，不斷傳出死亡意外。尼泊爾政府14日頒布新規，要求所有申請攀登聖母峰的登山客，都必須有高海拔的登山經驗，且受過相關訓練，避免「菜鳥登山客」高估自身能力，花錢買廉價行程卻賠上性命。

今年5月的聖母峰登山季，共有11名登山客在攻頂途中遇難或失蹤，當地專業登山家批評，都是尼泊爾政府僅向登山申請者收取1萬1000美元（約台幣33萬元）的許可證費用，並沒有做好其他基礎把關，才會造成憾事不斷發生。因此，由政府官員、專業登山家、登山機構所組成的委員會，試圖對攀登聖母峰制定新的規定。

該委員會提交給政府的報告指出，「攀登聖母峰或其他海拔8000公尺以上高山的登山客，必須擁有高海拔攀登經驗，且皆受過基本登山訓練。」委員會建議，申請登聖母峰的人，必須至少攀登過一座海拔超過6500公尺的尼泊爾高山、繳交身體健康證明，並擁有專業響導陪同，才准許獲得許可證。

▲大批登山客留下遍地都是垃圾和被棄置的登山裝備。（圖／CFP）



尼泊爾觀光局發言人艾查理亞（Mira Acharya）表示，導致登山客死亡的原因多半是高山症、心臟病發作、體力不足所導致。尼泊爾旅遊部的高級官員烏帕德哈雅（Ghanshyam Upadhyaya）則證實，政府會徹底執行這些委員會的建議，並對相關法律做必要的修改。

據估計，尼泊爾政府每年可從攀登喜馬拉雅山獲得近3億美元（約台幣92億元），它對申請者並無特別限制，僅要提供身心健康的醫生證明即可。某部分的旅行社為了吸引遊客，推出不到台幣百萬的行程，但是裡面並未包含私人嚮導、專業攀登設備與保險，無法獲得足夠的保護、高估自己的能力，都是造成憾事的原因。

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