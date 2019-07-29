商業周刊／台灣首位完賽聖母峰馬拉松女跑者　在世界最高冰河奔跑

▲陸承蔚。現職：出色創意創辦人。 運動經歷：聖母峰超級馬拉松、波士 頓馬拉松、戈壁超級馬拉松、單車環島、一日北高 自行車挑戰等。（圖／商業周刊／大田出版提供）

文／柯曉翔 圖／大田出版提供

出色創意創辦人、《越跑越勇敢》作者陸承蔚沒想過自己有朝一日會跑得這麼遠。18歲後沒再踏進操場運動，運動前體脂28%；42歲拾起運動習慣，運動後體脂最低達到13%。4年內，她完成單車環島、鐵人三項與全程馬拉松，更跑進戈壁荒漠。2017年，她成為台灣第一位完賽聖母峰馬拉松的女性跑者，在全世界最高的冰河上奔跑。

「就算颳風下雨或是腳受傷，她都堅持完成訓練課表，」跑友林銘華說，「她會去參加聖母峰馬拉松，我完全不訝異。」

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自律甚嚴超級行動派

運動的起點，源於2013年EMBA商管聯盟鐵馬論劍環島活動。拗不過政大EMBA同學高國峰熱情邀約，沒騎過公路車的陸承蔚答應挑戰。第一次在河濱團練，她被同學海放。回家後，立刻買了一輛公路車。隔天清晨3點半起床練車，趕在兒子7點半起床前回家。日復一日，持續8個月。

「她自律甚嚴、非常有毅力，持續不間斷練習，」高國峰說，「團練第一次我海放她，第二、三次換我看不到她的車尾燈。」那次環島活動，陸承蔚全程在領先團體，踩過約1千公里，寫下運動生涯首座里程碑。

她逐漸為運動著迷，由於被戈壁挑戰賽賽事畫面吸引，想衝進一片黃土沙塵，於是她開始跑步。用的方法沒什麼特別，仍是清晨早起、自主訓練、持續累積。身為一位職業婦女兼媽媽，她抓緊緊湊生活空隙，常從大稻埕跑至貓空，每月跑量250公里起跳，至多380公里，跑到8歲的兒子以為媽媽的職業是──跑步選手。

挖掘內心軟弱與堅強

跑步近6個月，她以3小時59分拿下萬金石馬拉松人生初馬；2個月後，不畏地表攝氏溫度高達40多度、腳腫脹與起水泡，挑戰為期4天戈壁超級馬拉松。8個月內，單次跑步里程從0躍升135公里。「騎車開啟我的生活視野，帶我前往家與公司之外的地方，」陸承蔚說，「跑步讓我挖掘自己最軟弱堅強的生命特質。」

她每年為自己設定挑戰，2017年的目標是：聖母峰馬拉松。這是世界10大超級馬拉松賽事之一，也是海拔最高的馬拉松。比賽起點位於聖母峰基地營，南坡附近海拔5364公尺的昆布冰河，終點位於海拔3540公尺的南崎巴札村落。總升降落差高達7356公尺，等同約14.5座101大樓。

參加這場高風險的賽事，談何容易？「我在她身上看不到『限制』，」認識20餘年好友、大田出版社總編輯莊培園說，「她想知道自己的極限在哪裡，一旦下決定，就做到底。」

海拔5千公尺鬼門關

陸承蔚深知，她的目標不是成績，而是安全完賽。「她像企業管理般管理自己，訂出ＳＯＰ（標準作業程序）與ＫＰＩ（關鍵績效指標）嚴格要求。」好友、台灣大哥大副總經理劉麗惠說。出發前，除了基本有氧跑、各式山訓與越野準備，陸承蔚也進行芭蕾瑜珈、空中瑜珈與徒手肌力訓練，並模擬高海拔低氧訓練。

備賽約半年，終於踏上聖母峰基地營。這兒的氧氣量，不到平地一半。選手村是冰河上的簡陋帳棚，連出帳棚上廁所，都充滿風險。還沒開賽，就有一位新加坡女選手因心臟發炎逝世。

陸承蔚戒慎恐懼，每天持續訓練適應海拔高度、自己準備補給以求衛生。她稱自己是「路痴」，請雪巴嚮導尼瑪帶路熟悉賽道路線，還在石頭、樹枝上貼環保膠帶做記號。然而賽前4天，她在海拔5400公尺急性高山症發作，下降至駐紮地後昏睡16個小時。「祈求老天，讓我站在起跑線前吧。」她回憶。

永不停歇的熱血腳步

用盡全身氣力來到起點，只剩下最後一哩路。陸承蔚賽前及時復原，在尼瑪陪伴下，他們一起奔跑過冰河與冰磧高原、森林與融冰黑土，忍耐吸氣的痛楚，共花去9小時35分，在天黑前抵達終點南崎。到了終點，她深深對尼瑪鞠躬敬禮，邊笑邊放聲大哭。冒險的結束，同時也是下一個未知的起點。

回到台灣後，陸承蔚脫襪子才發現腳底有水泡，但自己卻渾然未覺。「人生許多事就像水泡，不是不痛，」她說，「而是當你成長到可以承受更多，水泡已變得微不足道。」

她依舊持續奔跑。今年4月，完成波士頓馬拉松。她總想著，希望讓兒子記住什麼樣子的母親？「平凡到不行的我非常努力，我很喜歡這樣的我。」她說。所謂冒險，來自平凡的巨大能量，更震撼。

※本文刊登於《商業周刊》1654期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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