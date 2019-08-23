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利變型「停售效應」排擠！引爆壽險傳統保單大賣　7月初年度收入增13.5%

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▲（圖／取自librestock）

▲保單停售效應，傳統型保單收入大幅增加。（圖／librestock，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

由於投資去化不易與新台幣避險成本過高兩點因素，部分壽險公司於今年起停售新台幣利變型保單，進而產生保單停售效應，讓今年7月的傳統型保單初年度保費收入大幅增加，收入為5743.6億元較去年同期增加13.5%，同時排擠掉其他保單，像是壽險的投資型保單初年度保費收入相較去年同期就減少了14%。

根據壽險公會最新統計資料顯示，今年1月至7月壽險業總保費收入達1.96兆元，較去年度1.89兆元增加3.7%；其中，初年度保費收入7263.8億元，較去年度6829億元增加6.4%，而續年度保費收入1.24兆元，較去年度1.21兆元增加2.2%。

資料指出，傳統型商品保費收入達1.76兆元，較去年度1.67兆元成長5.6%，其中，初年度保費收入5743.6億元，較去年度5060.96億元增加13.5%；續年度保費收入1.19兆元，較去年度1.16兆元增加2.2%。而投資型保險商品保費收入1980億元，佔總保費收入10.1%，其中，初年度保費收入1520.2億元；續年度保費收入459.7億元。

▲壽險業2019年1月至7月保費收入統計表。（圖／記者楊絡懸製表）

▲壽險業2019年1月至7月保費收入統計表，可見投資型保單初年度保費收入較同年度減少14%。（圖／記者楊絡懸製表）

就初年度保費收入各險別分析顯示，壽險6145.53億元佔初年度保費收入之84.6%，較去年度5727.84億元增加7.3%；傷害險72.17億元佔初年度保費收入之1%；健康險227.29億元佔初年度保費收入之3.1%，較去年度增加17.9%；年金險818.9億元佔初年度保費收入之11.3%，較去年度837.01億元減少2.2%。

由傳統型保險商品的初年度保費收入來看，總計初年度保費收入達5743.6億元，較去年度5060.96億元增加13.5%，其中，壽險5066.49億元，較去年度4390.71億元增加15.4%；傷害險72.17億元；健康險227.29億元；年金險377.64億元，較去年度減少7%。

而由投資型保險商品之初年度保費收入來看，總計初年度保費收入達1520.29億元，其中，壽險1079.04億元佔全險初年度保費收入之14.9%；年金險441.26億元佔全險初年度保費收入之6.1%。

▲。（圖／pixabay）

▲民眾投保動機多以獲得保障為主。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關

壽險公會綜觀壽險業今年1至7月業績，出現壽險投資型保單與傳統型保單「一消一長」，主要原因是市場去年11月起就陸續停售高利保單，加上今年1月因投資去化不易與新台幣避險成本過高兩點因素，部分壽險公司停售新台幣利變型保單，進而產生保單停售效應，7月傳統型初年度保費收入相較去年同期增加13.5%。

投資型保單因保單停售效應影響，市場受到排擠，7月投資型初年度保費收入相較去年同期減少14.0%。

▲壽險業2019年1月至7月保費收入統計表。（圖／記者楊絡懸製表）

▲壽險業2019年1月至7月各險別保費收入統計表，投資型壽險保費收入也較去年同期大幅減少。（圖／記者楊絡懸製表）

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