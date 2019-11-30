「外溢保單」收入暴增16倍！多運動就享有保費優惠、賺回饋金　吸引年輕民眾投保

▲「健走型外溢保單」廣受20到40歲族群歡迎。（圖／達志影像）

財經中心／台北報導

根據金管會資料統計，「外溢保單」今年前9月初年度保費收入達3億6862萬元，較去年同期暴增16.55倍；保單銷售件數達2萬8383件，較去年同期3016件，增加8.4倍，銷售成績亮眼。對此，壽險業者表示，台灣民眾運動習慣改變，逐漸願意購買「健走型」與「健檢型」等外溢保單，維持良好健康又能享有保費優惠及回饋金。

保險局表示，外溢保單初年度保費收入最好的前3名保險公司，依序為國泰人壽、南山人壽、新光人壽；其中，國泰人壽就有2張以運動習慣折減保費或增加保額的「健走型」保單，保費收入就高達1.99億元。南山人壽有1張，保費收入約6000餘萬元。

根據資料分析，保險局認為，保險公司力推「健走型」及「健檢型」的外溢保單，吸引有運動習慣及想維持健康體況良好的民眾投保。外溢保單主要分為3種類型：以運動習慣折減保費或增加保額的「健走型」、以體況數值折減保費或增加保額的「健檢型」、提供其他非現金方式給付促進健康的「其他型」。

壽險業者表示，這3種外溢保單，又以「健走型」與「健檢型」最為熱銷。「健走型」內容是用穿戴裝置、App等軟體計算保戶走路的步數，上傳資料後給予回饋金、折減保費或增加保額；「健檢型」是保戶每2年健檢，體況維持健康良好且達標，則享有增額保障。

外溢保單之所以賣得好，主要是因為外溢保單為保障型商品且多屬「定期險」，保費相對便宜，較能吸引年輕大眾與需要健康保障的中年族群，投保外溢保單保戶高達70%介於20至40歲族群，用較優惠的價格獲得更大的保障。此外，透過運動就能化為實質保費折扣，再搭配外溢保單運動社群及排名比賽，使得民眾充滿行動力。

據了解，保險業者包括國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、南山人壽、中國人壽、新光人壽等公司都有推出外溢保單；值得一提的是，南山人壽11月再推出第2代「健檢型」外溢保單，7項重大疾病另新增22項特定疾病給付，最多可增加10%保額，開賣3天就賣出超過5411張。

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