新台幣10月升不停！　壽險業單月匯損470億創33個月以來新高

▲根據統計，壽險業累計前10月淨匯損為2,287億元，不過稅前盈餘也大賺1,738億元。（圖／123rf）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局最新公布保險業匯兌損益數字，受到新台幣急升5.8角影響，10月份匯損再度增加470億元，高於上月的338億元，改寫33個月以來最高匯損紀錄。

根據保險局統計，截至今年10月底，壽險業匯兌損益有1,151億元，但避險損失有1,100億元，扣除外匯變動準備金36億元，因此10月壽險業累計淨匯損為2,287億元。

至於淨值方面，統計顯示，保險業今年前10月淨值達2兆75億元，較去年同期的7,722億元，成長62.5%，其中壽險業淨值來到1兆8,747億元，年增達67.7%，而產險淨值則攀上1,328億元，年成長13.4%。

整體來看，2019年前10月壽險業累計稅前獲利1,738億元，較去年同期增加564億元，成長48%，創下同期歷史新高；產險業累計稅前獲利141億元，較去年同期小幅增加1億元，年增0.7%，累計今年前10月保險業稅前獲利達1,879億元，年增43%。

保險局官員指出，到今年10月底為止，新台幣兌美元匯率相對於去年年底升值幅度為0.88%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達596億元，與上月份減少208億元，而壽險業今年10月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有1,738億元的獲利。