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撞毀豪華名車「秒噴百萬修理費」！投保車險關鍵：多買超額責任險　千萬元保額足夠賠

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▲車禍，名車，超跑，車險，保險，意外。（圖／pixabay）

▲意外撞上豪華名車，驚人修理費用讓人賠不起。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

豪華名車在路上四處跑，隨處可見，一般民眾駕駛車輛就怕不小心碰撞名車，因為名車修理費超貴，小傷就要數十萬元，大傷甚至要數百萬元，驚人費用根本賠不起，小資車主看到名車只想避而遠之。產險業者表示，投保車險時只要多付千元保費並額外投保「超額責任險」，就不用擔心一次車禍碰撞害得多年的積蓄付之一炬。

多數民眾認知駕駛行車要投保「強制險」，然而，強制險只是政府規定的固定保險，只能保障除了駕駛以外的人身傷害，沒有保障第三方的財損，因此，車主還要考慮加保「任意第三人責任險」及「超額責任險」，才能讓整體車險保障更周全，也避免意外來臨後耗費更多金錢。

「危險無所不在，小資車主要保障自己的權益及荷包，就一定要認識『超額責任險』！」和泰產險表示，「超額責任險」是架構在「強制險」與「任意第三人責任險」之上。當車禍意外發生時，「強制險」與「任意第三人責任險」會先行理賠；但若賠償金額超過前述兩者，車主所投保「超額責任險」才會啟動理賠給付。

也就是說，「超額責任險」是彌補理賠時，因「第三人責任險」保額不足而啟動的第三層防護。

「超額責任險」保額到底多少才夠呢？和泰產險建議，例如撞到價值1000萬元以上的豪華名車，碰撞所產生的維修費大約落在100萬元左右，若考慮人員傷亡的風險，相關的肇事責任至少投保1000萬元保額才足夠賠付。

意外時常突如其來，一次車禍碰撞可能就將多年的積蓄付之一炬，相關的人身傷害與照護費用更是無法預估。和泰產險指出，加保超額責任險，透過保額組合計算保費，每年大約多出1000至2000多元，利用千元保費就能得到千萬元保障，轉嫁風險避免高額損失。

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