投保意外險「必須詳實告知職業」！謊報或未變更職級…保險公司有權不理賠

▲民眾購買意外險必須了解保單的規則。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照，示意圖，與本文無關）

財經中心／台北報導

民眾若計畫投保意外傷害險，必須要知道的是，意外險會依造職業的不同，劃分成不同等級的費率，繳交的保費也將有所不同。產險業者表示，投保任何保險前，都必須要詳實告知真正的職務，以免申請理賠時發生爭議。

意外險的費率是根據職業的風險劃分為1級至6級，像是內勤工作、行政工作等職務，就比較不需要長時間外出，因此投保的風險等級就會被歸類成1級，保費相對便宜；但像是保險業務員或美食外送員等外勤工作，因為交通風險高，級數就會被分到第2級，保費也較貴。

也就是說，當風險級數越高，代表著該職業所面臨的風險就越高，保費也會比其他職業來得高；有些職務甚至會被保險公司判定成風險第6級，甚至拒保。

民眾必須要了解的是，「職業風險等級」是保險公司根據職務內容等條件核定，因此投保前如果對業務員有所隱瞞，或是投保後變更職業、卻未更改職業風險等級，當發生事故時，保險公司就有可能會根據短收的保費比例，打折保險理賠金，甚至不予理賠。

另外，美食外送員在投保意外險時，也要注意汽、機車險是否區分為「營業用車險」，除了在投保前必須要詳實告知用途之外，也可以直接加保營業用機車險或附加條款，以免發生意外時沒有得到任何保障。

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