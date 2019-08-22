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大亞儲能微電網系統啟用　建構台南成為綠能城市　

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▲大亞集團於台南關廟總公司舉行「大亞儲能微電網系統啟用儀式」，市長黃偉哲等應邀出席。（圖／記者林悅翻攝）

▲大亞集團於台南關廟總公司舉行「大亞儲能微電網系統啟用儀式」，市長黃偉哲等應邀出席。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導


大亞集團8月22日於台南關廟總公司舉行「大亞儲能微電網系統啟用儀式」，市長黃偉哲應邀出席，黃偉哲表示，儲能設施是發展綠能非常重要的環節，大亞集團在儲能設施上有突破性的進展，且進入量產階段，是建構台南成為綠能城市的重要一步，亦讓台灣的綠能發展吃下了顆定心丸。

市長黃偉哲指出，發展綠能不僅是台灣的趨勢，也是世界各國的趨勢，但綠能發電有時間性的限制，很難24小時持續發電，因此必須搭配儲能設施，感謝大亞電纜獨步並早期建置600度電２00KW的儲能微電網系統，把離峰時候的電儲存下來，提供於尖峰時間調度使用，對於大亞集團洞燭先機投入儲能產業，黃偉哲表達肯定之意。


黃偉哲表示，能源儲存具備環保及綠能概念，也讓企業節省許多龐大的能源費用，黃偉哲舉出311日本大地震為例表示，311震災後，日本政府要求居民購置儲能設施，把非尖峰或夜間時段的電先儲存下來，在中午等用電量尖峰期就可以使用，這樣的一個簡單的調節動作，就為個人和家庭節省電費，也可以讓國家的電力供應更加穩定；黃偉哲感謝各界對儲能系統的支持，期待未來儲能系統不只有中大型用戶使用，也能推廣給一般用戶使用。


為響應政府2025年非核家園的政策目標與台灣新電業法的改革，大亞集團於台南關廟廠區獨立建置儲能微電網系統，短期以提供大亞關廟廠區的電力調度為主，大亞集團董事長沈尚弘表示，再生能源有不穩定的特色，大亞肩負使命，早期來投入儲能的發展，希望未來儲能技術發展成熟後，能在儲能市場上有一立足之地。


大亞集團表示，大亞儲能微電網系統委託旗下擁有全球專利佈局的協同能源公司精心規畫、執行、興建，使大亞集團成為台灣少數有能力獨立規劃與建置大型儲能微電網系統的廠商之一。據了解，「大亞儲能微電網」是大亞集團踏入儲能微電網的第一步，配合公司雄厚的研發技術能量與專利佈局，預期將帶來台灣儲能微電網市場的新一波震撼。

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