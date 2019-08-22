台南垃圾全分選　產製衍生燃料一舉數得

▲台南市環保局進行垃圾全分選，產製衍生燃料（RDF）可說是一舉數得。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為分擔台南市永康、城西兩座焚化廠工作量，提升廢棄物自主處理能力，環保局目前在柳營六甲區域性垃圾轉運站設置處理規模每日100噸的垃圾全分選場並產製衍生燃料，不但可以降低焚化廠的負荷，同時可以將可燃性垃圾轉換為衍生燃料。

所謂RDF就是廢棄物衍生燃料（Refuse Derived Fuel）的簡稱，將廢棄物經破碎、風選、磁選、乾燥、造粒等處理過程，製成不同型態的衍生燃料，美國試驗及材料協會（ASTM）將RDF分為7大類（RDF-1~RDF-7）。目前柳營六甲場址以產製RDF-5為目標，將垃圾中之可燃物經過前述處理程序，製成棒狀或塊狀的固態錠型燃料方便貯存及運輸，RDF熱值可達3000ｋcal/kg以上，足以替代部分燃煤作為鍋爐主要燃料或與燃煤混燒，在節能減碳及空氣品質的雙重要求之下，不啻為一良好的環保再生燃料。

環保局長林淵淙說，台南市柳營六甲垃圾轉運站年轉運垃圾量約2萬噸，目前建置每日處理100噸之垃圾全分選設備，將可燃性垃圾篩分出來，預計最快2019）年底可產製RDF提供鍋爐業者作為替代燃料使用，除節省燃煤成本外，亦可有效降低空氣污染之懸浮微粒，達到垃圾妥善處理及衍生燃料再利用之雙重目標。期望藉由推動此多元化垃圾處理方案，達到廢棄物妥善處理之目標，南市民一個安心乾淨的居住環境。