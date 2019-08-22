反送中現場常有「台灣元素」　環時酸蔡政府博取西方關注

▲在台港生「香港邊城青年」在台灣大學附近地下道發起「連儂牆」活動。（圖／記者許展溢攝）

記者馬叔安／綜合報導

針對近日在「反送中」活動中出現的「台灣元素」，《環球時報》22日直言，「『台獨』影子正在香港亂局中晃動」，包括有台灣民間有人在幫香港示威者收集物資等。文章引用中國社科院法學所助理研究員王江的說法，蔡英文公開表示支持這些人，其實就是打所謂的「自由民主牌」，以博取一些西方國家的關注。

文章舉例，有記者看到過有從台灣專程趕到香港的年輕人，他們手持與暴徒相互應和的標語，在香港示威者經常使用的社交平台上，也不乏台灣人的影子，有網民將自己的台灣身份證和一張「香港人加油」的紙條放在一起拍照，上傳至社交平台。

▲總統蔡英文針對香港爆發抗議衝突指出，希望香港當局與人民正面對應，讓社會回歸穩定。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，總統蔡英文將前往台灣尋求庇護的香港人士稱為「來自香港的朋友」，台灣民間也有人為香港的示威者捐贈防毒面具等物資。

▲台北市濟南教會主任牧師黃春生為香港民眾募集與寄送物資。（圖／記者馬叔安攝）

針對蔡政府對「反送中」的態度及其動機，文章引用名嘴邱毅的說法，「配合美國打香港牌，向川普政府表明她是個聽話、好用、有用的棋子」；破壞「一國兩制」，破壞對兩岸統一的期待；煽動台灣「反中」、「恐中」的民粹，「有助於她的連任選情」。

文章強調，民進黨當局為自身政治圖謀，「肆意包庇香港暴亂分子」並非「包賺」的生意。並引用亞太智庫研究員齊泰軒的觀點，這些示威者衝入香港立法會進行打砸搶的行為，「沒有任何人能否認這是暴力」「對於任何一個國家和地區而言，允許暴力分子入境，無疑是埋下了一顆「定時炸彈」。

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