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泰籍移工遭機台捲入斷頸慘死　「雇主認錯和解」獲緩起訴

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▲泰籍移工宋猜去年11月在新屋區某金屬公司工作，因機台發生異狀查看時遭捲入斷頸慘死。（示意圖／視覺中國CFP）

▲泰籍移工宋猜去年11月在新屋區某金屬公司工作，因機台發生異狀查看時遭捲入斷頸慘死。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名泰籍移工宋猜（譯音）去年11月在新屋區某金屬公司工作，因機台傳動軸處有異狀，宋猜查看時因衣服遭機台捲入勾住，導致頸部被機台壓住斷頸慘死，廠方與林姓負責人事後已私下與家屬達成和解，檢方以該公司並無犯罪前科，犯後態度良好，22日偵結予以緩起訴處分為期1年，但林姓負責人與公司須於4個月內分別向國庫支付2萬元。

檢警調查，泰籍移工宋猜於去年11月25日下午2時52分許，在新屋區某金屬公司受雇負責鋁板整平、拉伸與整平機台滾輪清潔工作，當時察覺整平機傳動軸出現異狀，宋猜走至機台查看時，衣服不慎附屬固定螺栓勾住，導致其頸部遭機台傳動軸捲入，造成頭頸部斷裂，致外傷性休克而死亡。

事發後，勞動部職安署、桃園地檢署檢察官會同該金屬公司到場勘驗，確認公司並未在機台傳動軸加裝埋設埋頭型護罩、護圍，以防止人員接近發生危險，檢方以公司與雇主已涉及過失致死等罪。

檢方認為該金屬公司與林姓負責人事後已與宋猜家屬達成和解，私下賠償170萬元，其家屬並無欲追究相關人等之刑責，公司與林姓負責人犯後坦承犯行且態度良好，偵結予以緩起訴為期1年處分，緩起訴確認之日起4個月內，公司與林姓負責人需支付國庫各2萬元。

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關鍵字：泰籍移工,遭機台捲入,斷頸慘死,雇主私下和解,緩起訴

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