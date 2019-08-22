　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

暗夜驚魂！馬來西亞籍遊艇誤闖定置漁場絞網　6男女受困

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬來西亞籍「WonderBo」遊艇（上圖左）絞網受困定置漁場，海巡戒護協助脫困。（圖／蘇澳海巡隊提供）

▲馬來西亞籍「WonderBo」遊艇（左）絞網受困定置漁場，海巡戒護協助脫困。（圖／蘇澳海巡隊提供）

記者游芳男／宜蘭報導

馬來西亞籍「WonderBo」遊艇從基隆出發欲前往宜蘭烏石港，因夜間航線不熟，21日深夜11時53分許，在頭城鎮梗枋距岸1浬處海域，誤入定置漁網佈放區，船機螺旋槳絞網，導致機械故障失去動力，船上6人受困整夜待援。

蘇澳海巡隊表示，接獲馬來西亞籍「WonderBo」遊艇船機螺旋槳絞網失去動力待援通報後，立即調派線上PP-10055巡防艇前往頭城鎮梗枋距岸1浬處事故海域。

22日1時10分許，巡防艇在抵達梗枋1.3浬處與「W」遊艇取得聯繫，「W」船表示無立即性危險，船上6員（2男4女）均安，但請求協助排除絞網狀況。

由於「W」船位於定置網區內，巡防艇基於航安考量，無法靠近協處，經巡防區與定置網業者取得聯繫，業者表示刻值深夜無法立即派員前往排除，須待天亮後再行處理，請巡防艇協助在旁戒護。

22日6時許，定置網業者派「福長76」號漁船抵達現場，「福」船人員開始排除絞網，7時21時許，「W」船終於順利脫困，巡防艇持續在旁戒護，7時35時許，「W」船安全抵達烏石港。

▲▼馬來西亞籍「WonderBo」遊艇（上圖左）絞網受困定置漁場，海巡戒護協助脫困。（圖／蘇澳海巡隊提供）

蘇澳海巡隊呼籲，民眾遊憩航行時，應確實瞭解航行海域水文狀況，並隨時留意海面狀況，注意航行安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

【更多新聞】

►礁溪某飯店供食鴨蛋有蛆！　宜蘭衛生局：未違法有小缺失

►一個法院兩種判決！宜蘭議員240元禮盒賄選判3年　當選無效竟勝訴

►羅東夜市知名羊肉湯吃到「加料寬版橡皮筋」　業者道歉認錯

►影／蘇花路樹倒塌砸車！　MX5前後擋風玻璃全破車身也受損

►影／賽鴿會長遭綁架勒索1500萬　「耳邊開3槍」家屬付500萬贖回

►影／吊臂6樓高空脫鉤！老闆與工人墜落「肋骨全斷」慘死　兒全程目睹

►影／2關鍵釀絕命終結高空版！兒直擊父親與工人摔死　悲嘆：一切都發生得太快

►快訊／宜蘭一輛吊車吊籃6樓高空墜落　2工人1死1命危

►超凶殘！宜縣副議長弟討200萬債務　夥同小弟虐死菜販還滅證
 

ET快訊
28歲辣媽整型遭戳成蜂窩　遺體「七孔流血」夫認屍崩潰
白鹿路徑南修！最快明清晨發海警　「侵台或擦邊球」要看2大關鍵

關鍵字：蘇澳海巡隊,遊艇,定置漁場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陸禁漁期結束等不及撈過界　清出9.5公斤豬肉...海巡如臨大敵

凌晨4點「碰」一聲！24歲男開車猛撞分隔島...陣陣白煙飄出　他下車超錯愕

雲林地檢署法拍！「變形金剛」曳引車117萬賣出　檢察官笑了：終於雪恥

內湖30黑衣人包圍公司！喬600萬債務　警網強勢喝令蹲下全帶回

女員工右手掌捲入絞肉機「粉碎性骨折」　京站鬆餅名店回應了

徹夜照顧生病老父！男恍神「飛牛牧場前撞電桿」　雙腳夾住受困

「雙膝十字韌帶斷過」　女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳季軍

「台灣第一家」黑心椒鹽竄全台3千攤鹹酥雞　判刑定讞

只有電腦桌乾淨！屏東爸家中堆「恐怖山丘」　女嬰夜躺垃圾堆旁睡

卡哇伊櫻花妹逛九份　下山手機掉小黃快哭了...警方搞定

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

跟豆漿一起睡超怕翻身壓死牠...　整晚睡姿「腳自動彈開」網友笑瘋

陸禁漁期結束等不及撈過界　清出9.5公斤豬肉...海巡如臨大敵

凌晨4點「碰」一聲！24歲男開車猛撞分隔島...陣陣白煙飄出　他下車超錯愕

雲林地檢署法拍！「變形金剛」曳引車117萬賣出　檢察官笑了：終於雪恥

內湖30黑衣人包圍公司！喬600萬債務　警網強勢喝令蹲下全帶回

女員工右手掌捲入絞肉機「粉碎性骨折」　京站鬆餅名店回應了

徹夜照顧生病老父！男恍神「飛牛牧場前撞電桿」　雙腳夾住受困

「雙膝十字韌帶斷過」　女警王翊馨勇奪世界警消運動會跆拳季軍

「台灣第一家」黑心椒鹽竄全台3千攤鹹酥雞　判刑定讞

只有電腦桌乾淨！屏東爸家中堆「恐怖山丘」　女嬰夜躺垃圾堆旁睡

卡哇伊櫻花妹逛九份　下山手機掉小黃快哭了...警方搞定

友達「超大尺寸8K HDR電視」　力拚驚豔智慧顯示展

相機撞上數位編輯，甜甜的視覺糖果一口接一口

陸禁漁期結束等不及撈過界　清出9.5公斤豬肉...海巡如臨大敵

終於可以帶毛孩逛IKEA啦！　敦北店、新店店第一波開放

周冬雨曬舊照笑問「哪張是5年前」　一句話神回網笑翻：妳這機靈鬼！

凌晨4點「碰」一聲！24歲男開車猛撞分隔島...陣陣白煙飄出　他下車超錯愕

300萬彩繪列車「石虎畫成豹」全塗掉　字體侵權將洽購

樂迷嗨起來！2019搖滾台中9月登場　集66組國內外樂團輪番唱

淡海輕軌2024開進淡水老街　汽車列車混合通行

Audi創世代豪華陣容齊發　旗艦A8、A6 Avant、A7 Sportback上市！

社會熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2..

他進摩鐵舉槍自戕　女友衝進摩鐵..

即／京站女員工「右手掌捲入絞肉..

判賠50萬！色影師性侵I罩杯女..

電動車撞凹百萬賓士　車主：免賠

色男搭訕2次「騙女藝人回家」猥..

獨／超跑富少賠償　亡者家屬親筆..

上班族被烏龍警當毒梟開轟3槍

獨／女子車禍遇到愛　東港夯警回..

老婆罹癌　兒爆料父與小三同遊清..

台中三寶嬤闖紅燈！慘害廂型車甩..

悄悄進入前女友家…看她只穿內褲..

董娘帶兒女抓姦打閨蜜　全家起訴

小孩裸頭站踏板迎風！媽騎車還滑..

更多熱門

相關新聞

漁船失去動力蘇澳外海漂流　海巡火速救援

一艘花蓮籍舢舨5日清晨4時40分許在宜蘭蘇澳港外海失去動去，舢舨5人隨波逐流，上演海上驚魂記，蘇澳海巡隊獲報後，出動巡防艇火速趕往救援，把舢舨人船平安拖入南方澳漁港，5人踏上岸後，心頭不安大石終放下。

1.6億元「漂移豪宅」華麗現身

遊艇被閃電擊中 零件散落四處

Lexus將推出LY 650豪華遊艇

藤原浩聯名Yanmar推閃電豪華遊艇

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 王令麟 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面