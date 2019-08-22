暗夜驚魂！馬來西亞籍遊艇誤闖定置漁場絞網　6男女受困

▲馬來西亞籍「WonderBo」遊艇（左）絞網受困定置漁場，海巡戒護協助脫困。（圖／蘇澳海巡隊提供）

記者游芳男／宜蘭報導

馬來西亞籍「WonderBo」遊艇從基隆出發欲前往宜蘭烏石港，因夜間航線不熟，21日深夜11時53分許，在頭城鎮梗枋距岸1浬處海域，誤入定置漁網佈放區，船機螺旋槳絞網，導致機械故障失去動力，船上6人受困整夜待援。

蘇澳海巡隊表示，接獲馬來西亞籍「WonderBo」遊艇船機螺旋槳絞網失去動力待援通報後，立即調派線上PP-10055巡防艇前往頭城鎮梗枋距岸1浬處事故海域。

22日1時10分許，巡防艇在抵達梗枋1.3浬處與「W」遊艇取得聯繫，「W」船表示無立即性危險，船上6員（2男4女）均安，但請求協助排除絞網狀況。

由於「W」船位於定置網區內，巡防艇基於航安考量，無法靠近協處，經巡防區與定置網業者取得聯繫，業者表示刻值深夜無法立即派員前往排除，須待天亮後再行處理，請巡防艇協助在旁戒護。

22日6時許，定置網業者派「福長76」號漁船抵達現場，「福」船人員開始排除絞網，7時21時許，「W」船終於順利脫困，巡防艇持續在旁戒護，7時35時許，「W」船安全抵達烏石港。

蘇澳海巡隊呼籲，民眾遊憩航行時，應確實瞭解航行海域水文狀況，並隨時留意海面狀況，注意航行安全，若發生緊急狀況，請儘速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

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