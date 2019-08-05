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社會 社會焦點 保障人權

花蓮籍漁船失去動力蘇澳外海漂流　海巡火速救援

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記者游芳男／宜蘭報導

一艘花蓮籍舢舨5日清晨4時40分許在宜蘭蘇澳港外海失去動去，舢舨5人隨波逐流，上演海上驚魂記，蘇澳海巡隊獲報後，出動巡防艇火速趕往救援，把舢舨人船平安拖入南方澳漁港，5人踏上岸後，心頭不安大石終放下。

▲▼花蓮籍「三0號」舢舨失去動力上演海上漂流記，海巡火速救援。（圖／蘇澳海巡隊提供，下同）

▲花蓮籍「三0號」舢舨失去動力上演海上漂流記，海巡火速救援。（圖／蘇澳海巡隊提供，下同）

蘇澳海巡隊表示，5日清晨近4時40分許，接獲民眾王先生報案，指稱花蓮籍「三0號」舢舨在蘇澳港外近岸海域航行時，發生船隻引擎故障失去動力隨波逐流，請求派警艇協助救援。

蘇澳海巡隊在接獲通報後，指揮線上巡防PP-10028艇前往救人，經雷情系統及聯繫報案人王先生，確定舢舨的位置是在蘇澳港南邊烏岩角外2.5浬處，且船上5人均安，正等待救援。

▲▼花蓮籍「三0號」舢舨失去動力上演海上漂流記，海巡火速救援。（圖／蘇澳海巡隊提供，下同）

凌晨5時15分，PP-10028 艇與花蓮籍「三O號」舢舨會合後，船長王先生表示因該船機件不明原因故障，引擎失去動力，協請巡防艇拖帶進港，PP-10028 艇為落實為民服務之任務，經風險評估確認安全無虞之下開始進行拖帶作業，並於6時40分安全返抵南方澳漁港，結束舢舨海上漂流記。

▲▼花蓮籍「三0號」舢舨失去動力上演海上漂流記，海巡火速救援。（圖／蘇澳海巡隊提供，下同）

蘇澳海巡隊籲請漁民朋友，在海上作業如有任何危難情事，可打免付費報案服務電話「118」通報，海巡署將立即前往處理。

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關鍵字：蘇澳海巡隊,舢舨,動力故障

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