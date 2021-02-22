灰濛濛天空突現「晴天大樓」！網驚呆：還以為是BUG...

▲一名日本網友在灰濛濛的城市中，拍到一棟大樓特別「晴空萬里」。（圖／翻攝自twitter／@kentarofukuchi）

實習記者閔文昱／綜合報導

一名日本網友日前拍下了神奇的一幕，在一片灰矇矇的天空中，有一「棟」藍天突兀的出現在遠方，彷彿是出現在遊戲中的BUG一般，引發不少討論，甚至有網友還認為「該不會是真的出現任意門了吧？」

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，有一則Twitter貼文最近在日本瘋傳，只見在一片灰矇矇的天空中，有一片藍天白雲卻以大樓的形狀呈現在遠方，彷彿是時空錯亂一般，讓許多網友看完後還以為照片是經過後置處理，不過拍攝照片的明治大先端數理科學研究所的福地健太郎教授則表示，照片是在電車「御茶之水站」附近拍的，完全沒動過手腳。

▲福地健太郎教授分享的藍天大樓畫面。

福地健太郎教授表示，當時他正在講電話，結果看到眼前的景象後也嚇了一跳，本以為快要下雨的天空竟出現了一塊奇特的藍天景象，於是他趕緊將畫面用手機拍下來上傳，沒想到真的引發熱議。

事實上，如果仔細觀察附近的大樓就能發現，其他的玻璃上也反映了一些藍天的畫面，代表了其實在拍攝者的背後是一片藍天白雲，而這樣的景像剛好映照在了前方的玻璃大樓上，所以才會產生這奇特的一幕。許多網友看到後紛紛表示，「感覺好像馬格利特（比利時超現實主義畫家）的畫作」、「這棟大樓一定是佛心企業」、「我猜是巨大的任意門」。

▼藍天大樓影片並沒被動過手腳。