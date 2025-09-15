「Teach For Taiwan 為台灣而教」有感節音樂活動登場　陳華、傻子與白痴、Crispy脆樂團九組藝人嗨唱

▲9月20日至9月21日「為台灣而教（簡稱 TFT ）有感節 音樂節」邀請民眾華山1914文化產業園區華山劇場（戶外草地）免費欣賞。（圖／TFT提供，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

秋日最「有感」的音樂盛典再度回歸！「Teach For Taiwan 為台灣而教」（TFT）自2023年起舉辦音樂節活動，短短兩年已吸引超過6萬人次進場。今年活動將於9月20日至21日登場，集結十一組大勢音樂人與六組孩子，共同打造「孩子的舞台」，在華山1914文化產業園區戶外草地免費演出，邀請全民共享這場結合教育與音樂的年度盛會。

夢幻卡司豪華陣容，童年神級回憶再現

今年的表演卡司涵蓋多元音樂風格，包含麋先生MIXER、陳華、傻子與白痴、拍謝少年、Crispy脆樂團、芒果醬Mango Jump、守夜人等十一組樂壇大勢歌手與鍍金音樂人接力開唱。更有重量級驚喜嘉賓YOYO台「香蕉哥哥」與「真珠美人魚」配唱員Melody梁世韻，兩位童年神級人物同台演唱經典曲目，勾起現場大人滿滿的回憶殺，讓大小朋友都沉浸在跨世代的感動之中。

「孩子的舞台」六組表演，家鄉文化唱上台

最受矚目的「孩子的舞台」今年共有六組孩童團隊參演，來自苗栗、台南、屏東與花蓮，合計75位孩子跨縣市北上，和專業音樂人共創演出。

屏東丹路國小「七彩同心圓」與黑旋風男團合作〈走去丹路〉，唱出部落濃厚情感，孩子們表示希望祖靈與長輩都能聽見他們的歌聲，傳遞家鄉的美好。

花蓮水璉國小與公館青少年共演〈星星〉，融入阿美族語歌詞，用純真嗓音訴說即使在迷霧中也要勇敢前行的力量。樂團成員分享：「希望孩子未來感到迷惘時，能透過這首歌想起自己也能發光。」

台南篤加國小弦樂團與傻子與白痴合作〈象牙舟〉，孩子以弦樂器重新詮釋歌曲，把父母輩的愛情故事化為音樂語言，讓樂團成員大讚「孩子的創造力遠超想像」。

苗栗景山國小與雙人組合VH合作〈與浪之間〉，在節令鼓與陶笛聲中詮釋勇敢逐夢的意涵，校長表示：「希望孩子能在舞台上看到更大的世界，打開心靈視野。」

屏東大光國小與Crispy脆樂團共演〈揹上悲傷北上〉，孩子們揹著月琴北上，唱出家鄉與夢想交織的勇氣。樂團也鼓勵孩子：「不要被外界限制，每個人都有比想像中更大的可能。」

台南子龍國小與拍謝少年合作〈出巡〉，融合宋江陣、太鼓與搖滾樂，讓觀眾在震撼的節奏中看見傳統文化的自信與驕傲。

這些表演不僅是音樂的展演，更讓孩子以自己的語言、樂器與族群文化站上大舞台，展現「屬於自己內心最高品質的聲音」。

教育市集擴大規模，孩子化身攤主

除了音樂舞台，今年的教育市集規模再升級，攤位由10攤擴增至12攤，其中4攤由來自高需求地區的國小孩童親自擔任攤主。雲林興南國小以「鰻魚好奇妙」介紹在地產業，台南仙草國小推出「仙與泥相遇」展示地方特色；草嶺國小與華南國小則帶來咖啡與生態飲品。孩子們從設計到解說，透過互動讓更多人理解家鄉文化之美。

其他八個攤位則由教育組織帶來多元體驗，包括畫的室「從創作中看見彼此」、社團法人全球小紅帽協會、雄獅文具想像力製作所、再睡5分鐘等。民眾可在草地上邊喝孩子親手沖煮的咖啡，邊體驗文化手作，感受教育議題的溫度。

教育理念延續，凝聚社會支持

TFT輪值副執行長何采桑指出，音樂節不僅是藝人與孩子共創的舞台，更是一個關於教育的倡議現場。她感謝每年願意參與的音樂人，也讚賞勇敢站上舞台的孩子們，「他們的閃耀，讓大家看見教育能帶來的力量。」TFT期盼透過音樂與市集，讓更多人理解偏鄉教育的重要性，並願意投入支持，讓教育平權的種子持續萌芽。

活動與展覽資訊

音樂節時間：2025年9月20日至21日，每日下午15:30開唱

地點：華山1914文化產業園區 華山劇場（戶外草地）

票價：免費入場

年度展覽：9月20日至29日於華山中4B館舉辦，9月20、21日延長至21:00閉館，9月29日16:00閉展



