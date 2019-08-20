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投保住宅險、車險「附加寵物險」！毛小孩醫療全保障　蜥蜴刺蝟也可保

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▲狗狗，狗，犬，動物，受傷，寵物險，寵物，毛小孩，汪星人。（圖／pixabay）

▲毛小孩出門在外也有可能意外受傷，產險業者也陸續推出適合保障寵物的保險。（圖／pixabay）

財經中心／綜合報導

越來越多民眾不生不育，而選擇領養寵物作為家人的「養育經」，同時台灣進入高齡化社會，也讓許多父母在孩子成人離家之後，選擇飼育毛小孩陪伴晚年。產險業者發現，寵物成為家庭成員一份子，卻不像社會大眾一樣擁有健保，如果毛小孩意外受傷，高昂的醫療費用也會影響家庭經濟，因此順應推出了住宅險、車險附加寵物險。

和泰產險表示，在發展住宅相關保險之時，為了守護保護全家人，就考慮到寵物相關的保障，其中居家綜合保險「真顧家」專案，內容除了主約保障的住宅損失保險、住宅地震基本保險、住宅日常生活責任保險等基本給付項目之外，針對寵物家人特別納入「寵物意外費用補償附加條款」。

投保「真顧家」專案主約並加保寵物條款，即能為寵物家人獲得意外費用補償的保障，在投保專案的保險期間內累計賠償金額最高2萬元，對有寵物的家庭來說，在寵物意外發生需要醫療資金的時候不無小補。

該專案內容指出，「真顧家」專案中的寵物認定，並不受限於一般寵物保險所要求的貓、狗，包括民眾喜好飼養如蜥蜴、陸生龜、刺蝟等小動物作為寵物，這樣的寬限也成為飼養其他類型寵物的家庭一大福音。

此外，民眾在投保車險時，善用乘客責任保險也能為寵物家人獲得保障。和泰產險的乘客責任保險中，承保了寵物傷亡責任，若民眾在車行途中，車上的寵物不慎發生意外，有關寵物的醫療費用及喪葬費用也能獲得賠償，其承保範圍限額最高2萬元，讓民眾帶著心愛的寵物出門放風之時，也能有事無恐安心遊玩。

和泰產險表示，深耕產險市場了解保戶在生活上的各種需求，因此在設計許多產品的專案內容時，即建議民眾投保主約與附加條款較多元豐富的專案型商品，一次投保擁有多重保障，為日常生活編織更完整多元的保護網，讓保障一加一大於二，所投資的保費更超值。

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關鍵字：寵物險,寵物,毛小孩,和泰產險

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