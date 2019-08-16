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寵物保險再進化！毛小孩「門診+手術+住院」全保障…8歲前可續保至終身

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▲貓咪，貓，寵物，毛小孩，喵咪，喵星人。（圖／pakutaso）

▲毛小孩就跟人類一樣，必須有健全的醫療資源。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

多數台灣民眾認養寵物「毛小孩」陪伴家人生活，隨之而來高昂的寵物醫療費用也是許多家庭必須面對的經濟負擔。產險業者因應寵物沒有全民健保給付，結合日本保險設計，陸續發展「寵物險」，投保簡易且保障完整，一年期保費不到3000元，即涵蓋寵物門診、手術、住院等相關保障，意外或疾病皆可理賠，受民眾矚目與討論。

以三井住友海上集團明台產物保險「寵物の好險」為例，特色是「身分認定四擇一」、「意外或疾病皆補償」、「可自選補償額度」且「可單獨為寵物保險」，並參考日本寵物險保單發展與台灣寵物飼主所需，再推出進化版「寵物の好險2」，同時維持寵物門診、住院、手術等3大醫療保障外，更標榜寵物8歲前投保並選自動續約「可續保至終身」、寵物侵權責任無自負額等最新設計。

▲狗勾，狗，寵物，毛小孩，汪星人。（圖／pakutaso）

▲狗狗出門在外很有可能發生危險，因此要先選擇醫療意外險。（圖／pakutaso）

根據明台產險內部統計資料指出，「寵物の好險」推出後引起飼主熱烈討論，寵物投保率也大幅提升。目前投保寵物的平均年齡約5歲，狗與貓的投保比例約為6：4，投保種類前3名分別為米克斯犬、柴犬、貴賓狗；米克斯貓、布偶貓、美國短毛貓。

透過資料深入探討過往理賠狀況，過去平均理賠金額約1至2萬元，最高曾理賠9萬元，其中約有86%寵物因疾病治療申請理賠者佔多數，而寵物意外受傷申請理賠者佔2%，少部分為寵物損壞第三人物品的責任及飼主因病住院治療額外增加的寵物寄宿費用。

「毛小孩就和我們人類一樣需要醫療資源，相當理解毛爸媽們親身帶毛孩去看醫生的焦慮與忐忑。」明台產險商品本部副總經理李志昌表示，寵物的醫療費用支出隨著年紀增長而越來越高，以台灣過去6年的投保經驗而言，平均單件保費金額約3000元，金額不高且與民眾投保個人傷害險預算相近，是飼主普遍可以接受的範圍。

李志昌表示，寵物險投保一年之間申請理賠的機率是13%、6年間寵物險賠款率平均為42%，每次理賠金額也將近1萬元，代表寵物險理賠機率不低、實用性高，理賠金額也多用在手術等較高昂的醫療行為，對於減輕飼主的醫療費用負擔具有實質的效果。

▲明台產物保險「寵物の好險2」特色。（圖／明台產險提供）

▲明台產物保險「寵物の好險2」特色。（圖／明台產險提供）

「寵物の好險2」維持憑晶片號碼、血統證明、體檢報告、注射疫苗證明（四擇一）即可投保等簡便身分認證，也特別取消投保年齡限制，1至8歲採平準保費，9歲以上採自然費率，8歲前投保並勾選自動續約可續保至終身，保險到期前如按時繳交保費可年年續保不中斷，無須重簽要保書。

李志昌也表示，近幾個月狗狗造成第三人受傷的案例也成為新聞關注議題，不少飼主詢問關於寵物侵權責任保險金。明台產險也順應需求，將「寵物の好險2」方案組合新增為三種方案，提高寵物侵權責任保險金額度，減輕飼主面對高額賠款的負擔。

明台產險舉出案例分享，例如，狗狗因急性腸胃炎到動物醫院診治，門診醫療費用共計2600元，在投保「寵物の好險2」醫療費用70%補償方案，門診費用補償每次最高限額2500元，補償方案計算為2600元乘以70%，因此飼主可領取1820元保險金。

▲貓咪，貓，寵物，毛小孩，喵咪，喵星人。（圖／pakutaso）

▲所有父母都希望，毛小孩能健康平安，陪伴最愛的家人，擁有快樂的一生。（圖／pakutaso）

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關鍵字：毛小孩,寵物險,寵物醫療,三井住友海上集團,明台產物保險,明台產險,李志昌,寵物の好險

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