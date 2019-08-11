如何「保護環境＋養活飢餓人口」！　巴西川普：每隔一天再大便

▲波索納洛上任後，亞馬遜雨林不斷遭受濫墾，變成農田。（示意圖，圖為2013年4月20日，亞馬遜雨林被砍伐成農田的照片／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

有「巴西川普」之稱的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上任以來，因為亞馬遜遭濫伐問題，不斷遭受批評。令人意外的是，他日前接受採訪時，竟語出驚人地提出以「每隔一天再大便」的回應，作為拯救環環境汙染的方法。

據《法國24》（France 24）報導，波索納洛9日接受採訪時，有一名記者先論述過度濫墾和發展農業，已經嚴重造成全球的溫室效應，接著提問有沒有方法能夠「刺激經濟成長，同時保護自然環境，養活全世界的飢餓人口。」沒想到，索納洛回應道，「吃少一點就夠了，你在討論環境汙染的問題，只要每隔一天再大便就可以了，那樣會對世界好一點。」

▼ 波索納洛說，只要每隔一天大便，就可以減少環境汙染。（圖／路透社）

事實上，根據科學家說法，波索納洛自1月份就職以來，他的政策有利於經濟發展而非保護環境，導致亞馬遜雨林消失的速度正逐漸遞增。巴西太空研究所（INPE）的數據也顯示出，亞馬遜雨林被砍伐的區域面積大約為2254平方公里，比前一年增加多達278％，今年6月也比同期增長近9成。

面對太空研究所揭露，波索納洛不僅在公開場合批評數據造假，直指巴西太空研究所的錯誤數據，讓巴西在海外的聲譽暴跌，更在2日開除該機構的所長加爾旺（Ricardo Galvao）。但對此，加爾旺堅持INPE數據的真實性，反指控是總統錯誤指控國內高水準的科學專業人士。

這件事也引起許多人關注，巴西眾議院反對黨領袖莫隆（Alessandro Molon）就透過推特支持加爾旺，太空研究所監測亞馬遜雨林的砍伐情況，結果受到總統、環境部長攻擊，顯示出總統想掩蓋謊言。

▼ 加爾旺抱持的專業觀點讓他有機會接受許多採訪。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）