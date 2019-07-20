亞馬遜雨林一年消失3700平方公里！巴西總統：數據是假的

▲亞馬遜雨林不斷遭濫伐。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）近日不斷回擊外界對於亞馬遜雨林不當砍伐的譴責聲浪。波索納洛表示，該國太空研究所（Inpe）所拍到的雨林衛星圖是錯誤的，並反駁德過總理梅克爾的說法，指出要是有任何一塊亞馬遜雨林遭到濫墾，他就願意承認歐洲的環境政策。

根據亞馬遜人類環境研究所（Imazon）公布的報告指出，過去一年已有大約3700平方公里的雨林消失，或者是逐漸退化，約是巴西最大城聖保羅面積的2.5倍，光是在今年上半年，就有231平方公里的雨林消失退化。巴西太空研究所（Inpe）的衛星圖像也顯示，從7月1日至15日，有超過1000平方公里的林地遭到砍伐，比去年同期增加68%。

不過，波索納洛卻在公開場合痛批，這些數據完全與現實脫節，直指巴西太空研究所的錯誤數據，讓巴西在海外的聲譽暴跌，「我希望能與該機構負責人面對面談談。」巴西機關安全辦公室主任艾雷諾（Augusto Heleno）表示，這些數據都是人造的，「如果把這些年來他們所公布的數據相加，亞馬遜雨林早就成為一座沙漠了。」

Imazon研究員蘇隆（Carlos Souza Jr.）則強調，巴西的雨林砍伐監測系統是有國際認可的，且巴西太空研究所的系統透明度相當高，所有資料都可以自行在線上取得、複製。

今年在G20高峰會上，梅克爾（Angela Merkel）指出，她非常擔心巴西的環境政策問題。波索納洛則在記者會上表示，他出席高峰會部是為了聽訓，「在環境政策上，德國還有很多地方要跟巴西學習。」