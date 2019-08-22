學長約開房！傻妹赴約後失身「被要求隨叫隨到」…崩潰吼「上當了」吞藥

▲國一女自殺多次。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省鐘祥市高一女生小燕（化名）被指主動表白，與16歲的學長小凱（化名）在一家酒店的房間發生了性關係，不過事後卻遭男方將床事外傳，因不堪忍受流言，今年8月10日在家中吞藥自殺死亡。不過，小燕媽媽否認了這一切，稱女兒是被性侵的，並拿出了女兒的遺書為證。

此前，據上游新聞報導，小燕去年12月29日在通訊軟體上私訊給了自己心儀的學長，主動獻身表白，「愛你，把第一次給你」。當天下午5時，她就應小凱之約去了酒店，隨後發生了關係。2天後，面對學長的再次邀約，她又去了，不過這次並沒有和學長發生關係。

據《紅星新聞》報導，小燕的媽媽21日否認了兩人戀愛關係，並出示了女兒的一封遺書。李姓媽媽士說，女兒6月份也曾寫過遺書，「當時我發現她半夜試圖割腕，那時就看到一份她用紅筆寫的遺書。」

遺書中寫了事發當天全過程，「下午快五點到了金凱瑞，到房間我也沒多想就進去了，隨後就被摟住親吻，只好咬了他的肩膀，但是因他力氣和身體太強壯了，我無奈…。」

遺書還提到，「他說過不能讓別人知道，否則將讓我不好過，並且說以後也要隨叫隨到，因此在2018年12月31日他再次提出讓我再去，已開好房等我；我不得不去，但並未跟他發生性行為，八點多就離開了。」

▲遺書。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

沒想到，事情不久後就開始失控。學長轉頭就把「床上的事」得意的告訴了同學。之後，因「兩人發生關係」的消息一傳十、十傳百，小燕開始忍受各種流言蜚語。

李姓媽媽說，「女兒1月5日晚上剛進家門就一臉驚恐，隨後跪在地板上失聲痛哭大喊『上當了，被別人害慘了！』，並不斷用頭撞擊桌子。」她著急一直追問，才從女兒口中知道了整件事的經過。

小燕一周後被父母帶去警局報案，稱遭到學長性侵。隨後，小凱因涉嫌性侵被警方刑拘，但因證據不足不予批捕，刑拘15天後取保候審，很快轉學至外地。

小燕因無法承受學校的流言蜚語，整個人精神恍惚，今年4月到荊州市精神病醫院就診，被醫院初步診斷為創傷後應激障礙。

媽媽說，「我也跟女兒談心說失去了這個也不是很重要，只要有條生命在，換一個陌生的環境，沒有人認識就好了。」但是，女兒回答，「這個心結一輩子都打不開，身體已經髒了，髒了就是髒了。」

小燕8月10日在家中連吃5瓶共150片暈車藥，經醫院搶救無效後去世。

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