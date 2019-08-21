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廣西召開抗戰研討會　陸推「中華民族認同」促進統一

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▲▼第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」。（圖／記者陳政錄攝）

▲第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」。（圖／記者陳政錄攝，下同）

 記者陳政錄／廣西南寧報導

為增進中華民族認同、兩岸團結，第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」昨（20日）在廣西南寧開幕，大陸國台辦副主任龍明彪在致詞時表示，舉辦研討會的目的，就是要讓兩岸同胞進一步凝聚共識、倡導正確歷史觀，尤其是激勵青年一代攜手同心，「為實現中華民族偉大復興而共同奮鬥。」

▲▼國台辦副主任龍明彪。（圖／記者陳政錄攝）

▲國台辦副主任龍明彪。

該研討會由大陸中國抗日戰爭史學會、台灣中華民族抗日戰爭紀念協會主辦，自首屆2017年於南京召開後，今年已邁入第三屆，呼應中共總書記習近平提出「兩岸共修抗戰史」的精神，並廣邀兩岸退將、學者、青年學子參與，增進民族認同，構成對台工作的重要組成部分。

值得注意的是，龍明彪在致詞時，還以較過去更為嚴厲的措辭，抨擊「台獨勢力」。他表示，民進黨推動各種「去中國化的台獨活動」，阻撓兩岸交流合作，打壓和威脅從事兩岸交流的民間團體跟人士，「甚至美化日本殖民統治，挾洋自重，甘當西方圍堵遏制中國的幫兇。」

▲▼第三屆「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」。（圖／記者陳政錄攝）

他強調，中方絕不容忍任何台獨陰謀得逞，這些台獨勢力，「就像抗戰時期賣國求榮的漢奸一樣，終將會被送上刑事審判台和歷史審判台。」

龍明彪也提到，舉辦研討會的目的，係要讓兩岸各界朋友共同弘揚和傳承抗戰精神，在中華民族偉大復興的關鍵時刻團結起來、攜手打拼，維護兩岸關係和平發展。他在結尾時說，不論台海局勢如何變化，大陸寄希望於台灣人民的方針不會改變，為台灣同胞謀福祉的努力不會放棄，積極深化兩岸交流合作、促進融合發展的政策不會動搖，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程的決心堅定不移。

▲▼中國抗日戰爭史學會理事、前南京軍區政委、解放軍上將方祖岐。致贈墨寶給王文燮。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國抗日戰爭史學會理事、前南京軍區政委、解放軍上將方祖岐（左）。致贈墨寶給台灣退將王文燮。

與會的台灣退役將領王文燮指出，當年軍隊沒有統一，係靠著國共兩黨充分合作，因此，抗戰是「中華民族」打敗了日本、共贏日本，但現在兩岸的同胞們很多人說法不一樣，所以我們要追求歷史的真相，讓年經朋友、後代們能夠更了解。他還說，習近平說「人類命運共同體」，就是國父孫中山講的世界大同的理想。

前南京軍區政委、解放軍上將方祖岐進一步表示，中國人是壓不倒、打不垮的。他說，任人欺凌、任人宰割的歷史一去不復返了。少數「台獨」勢力企圖挾洋自重，充當他人的「棋子」，阻礙民族復興，阻擋兩岸統一，是注定要失敗的。

據了解，在8月20到21日舉辦的「中華民族抗日戰爭史與抗戰精神傳承研討會」上，台灣方面包括王文燮、季麟連、高安國、黃炳麟等退役將領與會，陸方則有中國抗日戰爭史學會會長王建朗，和前南京軍區政委、解放軍上將方祖岐，以及國台辦主任龍明彪出席，加上兩岸學者、台灣青年學子和大陸青年，共500餘人。今年兩岸代表團，還先於19日赴南寧崑崙關，預先祭奠將於今年底，屆滿80周年的崑崙關戰役。

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