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300起「殺手大白鯊」目擊報告！夏季鯊魚潮爆發　美60處沙灘緊急關閉

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男大生麥奎連差點被鯊魚吃下肚。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國麻州外海今年夏天累積超過300宗大白鯊目擊報告。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國麻州外海的大西洋海域，近日來已經有大約300起大白鯊目擊報告，光是1周內就有超過20條鯊魚出沒，當局為了避免發生鯊魚襲人意外，已經關閉了當地60處海灘，範圍主要涵蓋麻州鱈魚角（Cape Cod）和南塔克特（Nantucket）海域。

大西洋白鯊保育組織（Atlantic White Shark Conservancy）開發一款應用程式「Sharktivity」，方便民眾追蹤鯊魚蹤跡。根據《每日星報》報導，從今年夏天開始，已經有300起鯊魚目擊報告，其中光是從8月19日起，麻州鱈魚角北起普羅威斯頓（Provincetown），南至莫諾莫伊島（Monomoy Island）的海域，就已經有20起鯊魚目擊報告。

包括去年9月發生逾80年來首起鯊魚咬死人事件的紐科姆霍洛海灘（Newcomb Hollow Beach）在內，當地海灘目前均已關閉，禁止民眾下水游泳，同時安排救生員在沙灘上守望。

白鯊保育組織在臉書上提醒，「每年8月至10月為大白鯊出沒高峰」，呼籲居民和觀光客於海灘戲水時，務必注意海灘上的警告標誌或旗幟，並且遵守救生員指示。

報導指出，雖然救生員都接受過專業訓練，能夠應對鯊魚襲擊的情況，但假如受害者在距離海岸300碼（約274公尺）外被大白鯊攻擊，則幾乎毫無生還可能。

去年9月15日，一名26歲男子在紐科姆霍洛海灘衝浪時遭鯊魚襲擊，雖然他及時被友人拖回岸上，但送醫後仍宣告不治，是麻州自1936年以來，超過80年來首宗鯊魚襲人致死事件。

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