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「必須有人對付北京！」川普談貿戰衝擊：短期不利美經濟也值得

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▲川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

受美中貿易戰影響，美國多項經濟指標已出現初步衰退跡象。川普20日談及美中貿易戰時提到，北京政府多年來剝削美國，他不得不採取行動，即便這會不利於美國短期經濟。但他同時強調，他目前正在考慮調降薪資稅等數個減稅方案，來刺激經濟表現。

綜合路透社、華盛頓郵報報導，川普20日在白宮與羅馬尼亞總統伊爾哈尼斯（Klaus Iohannis）舉行雙邊會談。在接受媒體採訪時，川普回答一系列貿易談判與經濟表現等問題，重申北京政府想達成協議，但美國還沒準備好。

「必須有人站出來和中國較量」，川普談及對中國加徵關稅一事時表示，北京政府剝削美國至少有25年之久，若貿易戰有助減少美國對中國的貿易逆差，就算承受短期經濟傷害也值得，且總要有人採取行動，現在唯一不同之處在於，是他出來做這件事情，「不論短期對我們國家來說是好是壞，現在是時候了。以長遠角度來看，有人做這件事是重要的。」

只不過，根據美國全國商業經濟學協會（NABE）19日公布的最新調查，在226名受訪的經濟學者當中，高達72％的人預估美國經濟將在近2年內呈現衰退。此外，美國多項經濟指標出現初步衰退跡象，專家指出，川普祭出的高關稅以及貿易政策帶來的不確定性都是衝擊美國經濟的原因之一。

談及刺激經濟措施，川普表示，薪資稅和資本利得稅是政府考慮的選項，但他也強力否認經濟衰退，「我覺得，『衰退』這個用字是不適當的，我們離經濟衰退還很遠」。

▼ 美國多名經濟學者認為，近兩年將會面臨經濟衰退。（圖／示意圖／路透社）

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關鍵字：薪資稅,經濟衰退,美國經濟,北美要聞

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