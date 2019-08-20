90歲阿公阿嬤組「台鐵不老志工隊」　翻譯、導覽全包...還神救援日旅客

▲台鐵瑞芳站日語志工隊，志工平均年齡90歲，每天輪班協助服務旅客。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

瑞芳九份、金瓜石充滿日式風味，常吸引日本旅客前往朝聖，由於台鐵瑞芳站日本旅客眾多，當地就有個由4位平均年齡約90歲的阿公阿嬤組成的日語志工隊，他們透過流利的日語在車站協助日語翻譯及導覽，更經常神救援遇到麻煩的旅客，熱心又溫暖的服務獲頒交通部年度盛會金路獎「特殊貢獻獎」的殊榮。

交通界的年度盛會金路獎，今年邁向第20屆，並由交通部高公局籌辦，頒獎典禮將在21日於台灣鐵路管理局演藝廳舉行。為表彰各位交通英雄一整年的努力付出，本屆共頒發8大類獎項計有54個機關單位及個人獲獎，其中包含「終身成就獎」及「特殊貢獻獎」2個特別獎項。

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▲台鐵瑞芳站日語志工隊獲頒第20屆金路獎「特殊貢獻獎」，左起為志工李春長、王孝敦、許陳配。（圖／記者賴文萱攝）

今年特殊貢獻獎由台鐵瑞芳站日語志工隊獲得此項殊榮，目前志工成員包含阿公王孝敦、李春長以及阿嬤許陳配、陳金鳳，他們參加志工團有10年以上，年紀最大的志工91歲，最年輕的也高齡87歲。志工們每天上午兩人一組、下午改由一人駐守瑞芳火車站，協助日本旅客導覽、指引觀光景點。

高齡90歲的志工阿嬤許陳配說，因為兒子在瑞芳站當站長，大概10年前她就號召日文流利的朋友一起組成志工隊，在瑞芳站駐點幫忙旅客翻譯、導覽，一開始大概有10~20個志工，但隨著大家都老了，到現在只剩下4、5位輪班，希望以厚還有人能繼續傳承下去。

▲日語志工隊駐點在瑞芳火車站，協助旅客指引景點、翻譯。（圖／高公局提供）

提到當志工印象深刻的事，最高齡91歲的志工阿公李春長回憶，經常會碰到掉行李、掉手機，甚至還有人走丟的日本旅客，只要看到都會幫忙聯絡，協助他們把遺失物找回來，再通知旅客來拿。他說，有次有個日本老先生跌倒，他馬上幫忙打電話叫119，後來導遊因為要繼續帶團走行程，他也全程陪老先生去醫院，再協助他回飯店。

李春長說，他參加日語志工隊已經有10幾年，每天不是只有幫忙日本人而已，其他像是台灣、大陸、香港的旅客，「只要能聽得懂旅客的問題，我就都會去幫忙啦」。

▲台鐵瑞芳站日語志工隊每天不打烊，就連春節期間也不缺席。（圖／高公局提供）

高公局副局長陳國隆說，這些阿公阿嬤利用退休後的時間加上對於瑞芳這個地方的情感，熱心投入志工行列擔任日語翻譯與導覽，每天不打烊，讓每個出入瑞芳車站的旅客，尤其是日籍旅客深刻感受到車站的溫暖，也把台灣交通服務的熱情傳向國際，並且屢獲日本旅客致贈感謝函，很讓人欽佩。

▲台鐵瑞芳站日語志工隊獲頒第20屆金路獎「特殊貢獻獎」。（圖／記者賴文萱攝）

另外，今年金路獎的終身成就獎，得獎人則為成功大學土木系蔡攀鰲教授，他可謂台灣柔性鋪面的祖師爺，對於瀝青混凝土材料深入鑽研，並強調理論與實務相結合，教導學生學以致用，在學界逾30年培育英才無數，民國88年退休後並於89年創立中華鋪面工程學會，將所學延續傳承，對於國內道路鋪面品質貢獻卓越。

第20屆金路獎主題「以人為本、幸福同行」，意味交通服務應以人民感受為優先，創造人本交通環境，服務品質再升級。本次參加金路獎評比的機關包含：交通部公路總局、高速公路局、台灣鐵路管理局、鐵道局、台灣高速鐵路（股）公司以及各縣市的橋梁維護及路況養護單位。