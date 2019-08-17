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秋冬遊第二波加碼下周出爐！　業者盼「補助延長」好過年

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▲▼寒假、西門町、學生、人潮、逛街。（圖／記者屠惠剛攝）

▲觀光局推動秋冬國民旅遊獎勵擴大計劃救國旅。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

為因應大陸全面暫停陸客來台自由行、各省團客限縮配額，交通部觀光局投入36億元經費，推動秋冬國民旅遊獎勵擴大計劃，補助時間為9月到12月，預計再彙整各部會加碼。知情人士透露，最快下周就能對外公布加碼細節，第二波加碼預計從9月15日開始，觀光業者已向觀光局建議將補助延長至2020年1月，共同度過年前的旅遊寒冬。

對於旅遊業者希望將補助延至2020年1月底，交通部知情人士表示，能夠了解業者擔心補助後生意慘淡的心情，若要將補助延長至明年，則須考量到2020年預算，但立法院9月份才會開始審查明年度預算，交通部尊重也配合立法院的預算審查，也會努力設法協助提振觀光產業。

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▲▼擴大國旅秋冬計畫。（圖／交通部提供）

▲擴大國旅秋冬計畫，自由行旅客每人可補1000元、團客500元。（圖／交通部提供）

據了解，交通部16日私下召集旅行業、旅宿業、遊樂業等相關代表參加討論，讓業者把各自實行的難處提出來溝通，後續也會納入意見再做調整，微調部份下周就能由交通部或觀光局對外公布。業者提出，過年前屬於旅遊淡季，希望補助延伸到2020年1月；溫泉標章飯店也是遊憩區但沒有獲得補助，希望納入補助。

另外，政府補助的美意先前因核銷速度過慢，讓配合的旅宿業者叫苦連天，去年暖冬遊由中央統一核銷，時間要拖將近3至4個月，今年春遊則改成各地政府負責，時間縮短為1至2個月，仍有許多業者認為速度太慢。知情人士表示，交通部長林佳龍指示，希望這次秋冬補助將1個月做為目標，目前請觀光局研究，有哪些措施可以加速核銷速度。

▲▼花蓮旅遊。（圖／記者賴文萱攝）

▲花蓮業者希望政府補助偏鄉航線，讓航線不會斷掉。（示意圖／記者賴文萱攝）

花蓮業者也在會中表示地勤費用很高，希望地勤公司吸收地勤服務費用，或是政府補助偏鄉航線，讓航線不會斷掉。知情人士說，地勤費用由航空公司給付，每架航班地勤費用較台北起飛多出3萬元，再乘上一年365天，就要多耗費千萬，較台北起降的攤提成本高出許多。

也有業者提出「旅行社入境獎勵」，希望能參考日本，讓認真帶入觀光客的旅行社能減免賦稅，像是營業稅跟營所稅：也有人提「落實校外教學／教育旅行」，以往限制一年只能辦一次校外教學，去年教育部發函放寬至一年兩次，希望能落實辦理，並考慮補助弱勢家庭。

交通部觀光局也將在8月21日、22日、23日、26日及27日辦理「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫系統暨第二代旅宿網訂房功能教育訓練」，讓旅宿業更了解擴大秋冬國民旅遊自由行系統，並了解第二代旅宿網訂房功能，將在台北、台中、高雄、花蓮及台東辦理5場系統操作教學。

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關鍵字：秋冬國民旅遊,第二波,加碼,交通部,觀光局

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