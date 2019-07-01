酒駕新法上路沒在怕！嘉義男闖紅燈左轉被抓...酒測值0.52毫克

▲7月1日新法上路，警方加強攔查／示意圖，非本文當事人。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

7月1日政府修法「酒駕罰很大，拒測罰更重」政策，全國各警察局單位即日起加強攔查執法，只要發現駕駛人有酒味酒容，必定依法酒測，超標究辦。但就是有人不信邪，嘉義市38歲葉姓男子1日凌晨行經中興路口，因闖紅燈違規左轉被警方當場攔查，卻見他身上滿是酒氣，隨後測得酒測值0.52ml，警方依公共危險罪將其移送，葉男也成為新法上路後嘉義市第一個因酒駕被移送的犯嫌。

酒後駕車經常衍生重大交通事故，造成人民生命財產之重大損失，新修正道交條例 7月1日施行 「酒駕重罰+同車乘客連坐」上路，新制重點包括：

一、 酒駕初犯罰鍰，汽機車有別。

二、 酒駕、拒檢（測）、再犯，罰鍰累加「無上限」

三、 同車乘客連坐處罰。

四、 慢車酒駕、拒檢（測）也加重處罰。

五、 酒駕累犯或拒檢（測），肇事致人重傷死亡沒入車輛。

酒駕行為經常與飲宴活動有關，警方特別呼籲民眾建立「指定駕駛」的觀念，事先約定一人駕車不喝酒，不僅其餘同車親友可以盡興，人身安全也更有保障。

此外，亦可選擇搭乘大眾運輸工具往返。而酒店、飯店、餐廳、KTV......等供應酒類飲宴場所，業者應主動協助「代叫計程車」或「代客駕車」的服務，尤其建議代客泊(停)車人員，要避免直接將車輛鑰匙交還酒醉顧客，並積極勸導及協助安排上述代駕服務，不可任其酒駕上路，假如顧客仍執意酒後駕車，應立即通知警方到場處理。