私菸案爆有涉公款「特勤小金庫」　總統府：配合特定政黨抹黑已找律師

▲國安局先前針對「特勤人員涉嫌違法私菸案件」舉行說明記者會，國安局長邱國正親自主持。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對私菸案，有「深喉嚨」爆料，指走私菸品經費，不完全是自掏腰包，甚至有公款性質的「特勤小金庫」存在。對此，總統府21日表示，項報導捏造各種不實訊息，配合特定政黨抹黑，誤導輿論，除了表達嚴正抗議，為免造假成風，也正洽請律師，追究這項不實報導的相關責任。

根據媒體一篇題為「深喉嚨爆料 特勤有小金庫」的報導，總統府表示，是假爆料為名，捏造本次私菸案中，有例如所謂「貽贈長官菸」，誣指總統府等單位人員涉入獲贈菸品，並有侍衛室人員煙滅清單紀錄等，相關報導悉為不實。

有關本案，總統府強調，日前在經由本府、國安會與國安局政風單位完成行政調查後，舉凡本案人員涉入情形、違法樣態與購置方式以及事件始末等等，均在詳盡調查後，檢具相關事證全數交由司法單位進行後續偵辦。

總統府表示，根據行政調查，並沒有任何總統府、國安會政務、機要人員涉入本案，而無論是總統府、國安會與國安局，對於本案的態度就是嚴查不法，並全力協助司法偵辦。

有關這項報導，總統府說，捏造各種不實訊息，配合特定政黨抹黑，誤導輿論，除了表達嚴正抗議，為免造假成風，我們也正洽請律師，追究這項不實報導的相關責任。