僑光科大校長爆「私授兒學位」2年半速拿學、碩士　 同學大四他已成通識老師

圖、文／鏡週刊

台中僑光科技大學驚爆校長涉嫌違法濫權！本刊接獲投訴，指校長楊敏華讓兒子以外籍生名義進入僑光企管系就讀，並違法抵扣美國大學學分，使兒子短短2年半便拿到學士及碩士學位，還讓他取得講師資格，在該校通識英語課老師。

▲僑光科技大學驚爆校長楊敏華（翻攝僑光科大官網）濫權，護航兒子違法取得學位、教職。（圖／鏡週刊提供，下同）



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「高等教育竟然出現如此離譜的事，實在讓我們無法接受！」前僑光科技大學老師A先生氣憤難平，向本刊控訴校長楊敏華一連串的荒唐行徑。創立於1964年的僑光科大（前身為華僑工商管理學院），以培養商學院人才聞名，一直是中台灣私立科大的指標之一，不過，A先生指出，自從楊敏華4年前接任校長之後，即在校內惹出不少爭議。

A先生說，楊敏華的兒子楊正在美國讀過大學，前年2月8日，以外籍生身分錄取僑光科大財務金融系一年級，同年8月1日轉入企管系，不到1年，去年6月竟從企管系畢業，取得學士學位。

正當學校教職員還在議論，為何校長的兒子在大學部僅需1年半即可畢業？楊正又在去年7月26日「順利」錄取該校企管研究所碩士班、9月入學，但今年7月9日便通過論文口試，拿到碩士學位，整個時間不到1年，讓人嘆為觀止。

本刊15日前往僑光科大實地了解，當天剛好是新生入學日，記者詢問楊正曾就讀的企管系有關學分抵免規定，系辦公室明確告訴本刊，目前共有「科目名稱及內容皆相同者」「科目名稱不同而內容相同或相近者」「轉系生學分以多抵少或以少抵多者，以實際修習學分數採計」「科目學分抵免審核，審核單位得視需要，辦理甄試後評定之」「修習學期（年）校外實習課程者，得抵免當學期（年）必修課程」等5項標準，並未明確將外國學分納入，校方抵免楊正的學分恐不符規定。

對此楊敏華駁斥，一切都是有心人惡意抹黑，利用不實黑函散布假消息。他手邊有資料可以為自己澄清，證明一切都是合法、合理。



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