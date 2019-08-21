　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

僑光科大校長爆「私授兒學位」2年半速拿學、碩士　同學大四他已成通識老師

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖、文／鏡週刊

台中僑光科技大學驚爆校長涉嫌違法濫權！本刊接獲投訴，指校長楊敏華讓兒子以外籍生名義進入僑光企管系就讀，並違法抵扣美國大學學分，使兒子短短2年半便拿到學士及碩士學位，還讓他取得講師資格，在該校通識英語課老師。

▲僑光科技大學驚爆校長楊敏華（翻攝僑光科大官網）濫權，護航兒子違法取得學位、教職。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...
「高等教育竟然出現如此離譜的事，實在讓我們無法接受！」前僑光科技大學老師A先生氣憤難平，向本刊控訴校長楊敏華一連串的荒唐行徑。創立於1964年的僑光科大（前身為華僑工商管理學院），以培養商學院人才聞名，一直是中台灣私立科大的指標之一，不過，A先生指出，自從楊敏華4年前接任校長之後，即在校內惹出不少爭議。
楊敏華涉嫌指示教職員，讓兒子在2年半內完成大學及研究所學業。

A先生說，楊敏華的兒子楊正在美國讀過大學，前年2月8日，以外籍生身分錄取僑光科大財務金融系一年級，同年8月1日轉入企管系，不到1年，去年6月竟從企管系畢業，取得學士學位。

正當學校教職員還在議論，為何校長的兒子在大學部僅需1年半即可畢業？楊正又在去年7月26日「順利」錄取該校企管研究所碩士班、9月入學，但今年7月9日便通過論文口試，拿到碩士學位，整個時間不到1年，讓人嘆為觀止。

楊正（圖）遭控在父親楊敏華庇蔭下，2年半就取得學士、碩士學位。

本刊15日前往僑光科大實地了解，當天剛好是新生入學日，記者詢問楊正曾就讀的企管系有關學分抵免規定，系辦公室明確告訴本刊，目前共有「科目名稱及內容皆相同者」「科目名稱不同而內容相同或相近者」「轉系生學分以多抵少或以少抵多者，以實際修習學分數採計」「科目學分抵免審核，審核單位得視需要，辦理甄試後評定之」「修習學期（年）校外實習課程者，得抵免當學期（年）必修課程」等5項標準，並未明確將外國學分納入，校方抵免楊正的學分恐不符規定。

對此楊敏華駁斥，一切都是有心人惡意抹黑，利用不實黑函散布假消息。他手邊有資料可以為自己澄清，證明一切都是合法、合理。


更多鏡週刊報導
【荒唐校長靠爸兒2】爸爸是校長真好　他2年半拿學碩士根本「神童」
【荒唐校長靠爸兒3】好神奇　同學才升大四他已成學校老師
【荒唐校長靠爸兒4】雷同度高達9成　校長升等論文會自我複製繁殖

ET快訊
快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤
美國務院批准「軍售台灣F-16戰機」　總價80億美元
7縣市大雨特報！白鹿颱風最快今生成周末最近　若直撲將強風豪雨

關鍵字：鏡週刊,僑光科大

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

僑光科大校長爆「私授兒學位」2年半速拿學、碩士　 同學大四他已成通識老師

司馬中原爆父女戀！同居小32歲美唇女　曖昧喚「達達」賣上億別墅

7縣市大雨特報！白鹿颱風最快今生成周末最近　吳德榮：若直撲將強風豪雨

快訊 ／花蓮地牛翻身！規模3.5…睡夢中突抖動　最大震度3級

一次看到「12台熊貓」早餐店大集合　她嚇PO奇景照：這家這麼好吃？

準颱風「白鹿」周六最接近台灣！專家揭兩套劇本　路徑分歧變數曝光

月收7萬有房...女友竟去做「OO」！他崩潰上網求救　網一看：快放生

新北「新創生」新行動　創新地方品牌邁向國際

影／年初剛收「忠孝門市」！傳金鑛34家門市要熄燈了　轉型咖啡豆供應商

越捷航空「0元機票」限時開搶！　歡慶開通2條越南-印度新航線

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

僑光科大校長爆「私授兒學位」2年半速拿學、碩士　 同學大四他已成通識老師

司馬中原爆父女戀！同居小32歲美唇女　曖昧喚「達達」賣上億別墅

7縣市大雨特報！白鹿颱風最快今生成周末最近　吳德榮：若直撲將強風豪雨

快訊 ／花蓮地牛翻身！規模3.5…睡夢中突抖動　最大震度3級

一次看到「12台熊貓」早餐店大集合　她嚇PO奇景照：這家這麼好吃？

準颱風「白鹿」周六最接近台灣！專家揭兩套劇本　路徑分歧變數曝光

月收7萬有房...女友竟去做「OO」！他崩潰上網求救　網一看：快放生

新北「新創生」新行動　創新地方品牌邁向國際

影／年初剛收「忠孝門市」！傳金鑛34家門市要熄燈了　轉型咖啡豆供應商

越捷航空「0元機票」限時開搶！　歡慶開通2條越南-印度新航線

查私菸案掀「父子關說」風波　邱國正澄清：對兒子感到抱歉

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝光！可買5輛法拉利

麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤

批韓國瑜「選舉關鍵5伎倆」很可悲　徐世榮：陳其邁怎輸的？我們還要上當？

僑光科大校長爆「私授兒學位」2年半速拿學、碩士　 同學大四他已成通識老師

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

最愛做家務星座男Top 3 ！貼心巨蟹才第三、第一名遇到馬上嫁

時代力量想靠不分區政黨票　洪慈庸：等著被民眾黨清掉

美國務院批准「軍售台灣F-16戰機」　總價80億美元

避免4歲兒子被問「爸爸去哪兒」　麻衣用這招最方便

桃園少女繼父再爆！校內上演「四腳獸」　她2樓狂吼：我就是賤，我做錯了

生活熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超..

女友做這行！他月收7萬崩潰　網..

10外送員排滷味攤　她見「粉紅..

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若..

準颱風「白鹿」周六最接近！可能..

條紋大媽裝3大袋碎洋蔥　網曝誇..

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中..

網拍買Nike鞋　他一收到貨就..

她吃鼎邊銼不慎性騷擾　老闆也尷..

UberEats在家叫Food..

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

一次看到「12台熊貓」　她驚：..

菲東熱帶低壓生成！最快明變颱風..

逛好市多見…妻最愛甜點！他狂掃

更多熱門

相關新聞

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

最近佐藤麻衣帶著兒子回台，讓身價逾千億元的公公、宏仁集團總裁王文洋重溫含飴弄孫之樂，當外界還以為她跟王泉仁仍有聯繫，或是離婚條件還沒談攏，本刊接獲消息，驚爆這對夫妻最近其實已經離婚！

司馬中原爆父女戀　同居小32歲美唇女

韓國瑜找張忠謀？　張淑芬首回應

健檢客戶詭異流失　臺安醫院長被削權

郭台銘下週2劇本選總統　不稱第三勢力

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

香腸燙出「白絲條狀物」！呆萌妹秒嚇傻

女友做這行！他月收7萬崩潰　網：快放生

專訪／陳櫻文狂灌汽水　Mei一句話她錯愕

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

超商茶葉蛋怎麼挑？　網曝「不踩雷挑法」：要選XXX

具惠善心痛爆安宰賢酒醉曖昧多女

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

準颱風「白鹿」周六最接近！可能路徑曝光

信用卡藏銀色刮刮樂　他手癢一刮秒後悔

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面