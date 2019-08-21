史上最強救護力！台南翁路倒無呼吸心跳　11消防弟兄拚1小時救回

▲一名老翁牽著腳踏車突然倒地，失去呼吸心跳，復興消防分隊消防救護人員及志工全力施以CPR等急救措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市一名老翁牽著腳踏車，行經永康復興消防分隊前時突然倒地，失去呼吸心跳，復興消防分隊等11名消防救護人員及志工據報馬上衝出，馬上進行CPR等急救措施，並同步緊急送醫，到成醫急診室回復心肺功能，後續住院觀察治療，目睹急救過程的民眾，大讚是「史上最強救護力」！

據了解，69歲陳姓老翁20日上午牽著腳踏車，行經台南市永康復興消防分隊前，不知何故突然倒地不起，消防分隊9名消防救護人員及2名志工據報馬上衝出，檢查發現老翁己當場OHCA（無呼吸心跳），消防救護人員馬上進行CPR急救、有的建立呼吸道、有的準備電擊、有的建立IV、有的抽藥，合力搶救老翁的性命。

此時附近陸軍39化兵群也派員協助交管，而消防救護人員一邊急救，同步緊急後送成大醫院，經送到成大醫院急診處，由急診醫護人員接手，老翁回復心肺功能，前後歷時1小時的搶救動，展現的台南市消防局緊急救護力，令民眾大讚是「史上最強救護力」！

台南市消防局長李明峯，對消防護人員成功搶救民眾生命的優異表現十分肯定嘉許，認為只有落實優異的緊急救護技能，才能有效提升到院前存活率，守護台南市民生命安全。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

►酒吧擂台戰抄木桌狠砸！長腿熱褲妹「超兇」出手護男友...狂喊：不要拍了！

►女友睡男人家「當他空氣」…20歲小男友勒斃41歲大姊姊！一審判刑13年

►快訊／化學槽車撞松香水工廠起大火...濃黑煙漫天！ 117人布水線急救