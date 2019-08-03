永不放棄！　「路倒男」頭七日南警幫忙找到回家路

▲市警三分局海南派出所警員劉奕廷協助路倒黃男送醫，但急救無效死亡，劉員多日積極查訪，查出死者身分，在死者頭七之日協助回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局日前於安南區海佃路一段巷口，發現一名騎腳踏車路倒男子，經送醫後急救仍不治死亡，該男子身上無身分證明文件，三分局海南派出所警員劉奕廷以土法煉鋼方式，鍥而不捨沿路調閱相關監視器及尋訪店家、民眾，終在該名男子「頭七」日找到他的家人，幫助他返家。

據警方調查，該名70歲黃男子，獨居於北區，每週五固定拜訪居住於安南區的家人，黃男在7月26日星期五上午拜訪家人後，騎腳踏車返程因身體不適路倒，經民眾報案，由第三分局海南派出所警員劉奕廷協助送醫，但黃男於送醫後急救無效死亡。

因黃男當時騎腳踏車，且未攜帶身分證明文件，以人臉辨識及指紋系統均無法查證身分，海南派出所警員劉奕廷為確認其身分，積極調閱路口及店家監視器，連日四處訪查，繪製黃男騎腳踏車路線軌跡圖，再依據軌跡圖，逐戶詢問有無人認識黃男，最後在黃男往生的第七天，找到家屬，幫助黃男「回家」與家人團圓。

三分局長許坤田表示，警員劉奕廷將心比心，積極為黃男找到回家路，讓家屬不存有遺憾，鍥而不捨的為民精神精神殊值表揚。