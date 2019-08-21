女友睡男人家「當他空氣」…20歲小男友勒斃41歲大姊姊！一審判刑13年

▲同事聯絡不上曾女，趕緊找警察幫忙，一行人到場驚見曾女陳屍床鋪，張男滿身血倒臥一旁。（圖／記者趙永博攝）

記者羅志華／台北報導

台北赤峰街2019年3月的「姊弟戀」命案震驚社會，當時警方獲報1名41歲曾姓女子失聯，上門查訪時驚見曾女已陳屍床鋪，一旁的20歲張男則全身是血倒臥在地；調查後發現2人是情侶關係，張男不滿曾女另結新歡，在外過夜回家時又對他愛理不理，一氣之下將曾女勒斃，事後更拿美工刀割頸企圖自殺。士林地院審理後，今（21日）依殺人罪判張男有期徒刑13年，盜領部分判拘役55天，得易科罰金。

張男與曾女相戀初期感情甜蜜，但21歲的差距讓他們漸漸有了摩擦，當時曾女白天在超商上班，晚上到卡拉OK當會計，社交相當活躍；而張男則在工地上班，工作不穩且不善交際。曾女擔心20歲的小男友會讓人側目，跟同事介紹時佯稱張男僅小她8歲，人生歷練、價值觀上的落差，讓2人漸行漸遠。他們1月時曾談過分手，但張男極力挽留，曾女也願意再試試，不料這個決定，卻讓她2個月後慘死家中。

▲曾女家屬至殯儀館驗屍時，神情哀傷不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）

張男不滿曾女與黃姓男同事曖昧，於3月15日盜領黃男給她的4萬元，2人關係已然破裂；22日晚間，曾女僅電話告知張男「要到黃男家過夜」，便放生張男直到24日早上才回家。張男獨在家苦等2天，一顆忌妒的心瀕臨炸裂，見曾女回來忍不住上前質問，不料曾女把他當空氣，只顧著換衣服準備上班。張男氣不過，竟出手勒住曾女脖子，還雙手加壓，直到曾女斷氣才罷手。

衝動過後，張男萌生自殺想法，原想用繩子勒頸卻因害怕而收手，後來灌了些高粱壯膽，終於狠下心拿美工刀刺向脖子，並傳訊朋友「先走了，對不起」等文字。直到同事找不到曾女，找警察幫忙查訪，才驚見曾女陳屍床鋪，張男則全身是血倒臥在旁。檢方訊後依殺人罪起訴，士林地院21日依殺人罪判張男有期徒刑13年，盜領部分判拘役55天，得易科罰金。

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▼赤峰街情殺案震驚全台社會。（圖／記者趙永博攝）