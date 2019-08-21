「抗韓戰神」陳柏惟爆：3種人可能追蹤韓國瑜　李佳芬也有嫌疑



記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜因為在過年期間打麻將的照片被外露後，質疑總統蔡英文利用國家機器監控他，引發社會一片熱議。韓國瑜20日再次語出驚人，他提到「其實這一段時間，我們感覺到國家機器動得非常的厲害，包括我的車子都可能被裝追蹤器，其實我們很清楚。」對此被網友封為是「抗韓戰神」、台灣基進發言人陳柏惟在節目上提出3種可能監控韓國瑜的人，其中一個就是李佳芬。

韓國瑜20日出席市政會議時，自爆車子被裝追蹤器，他說「我知道我講出我車被裝追蹤器，一定又是軒然大波，又是韓導自導自演等等。」但陳柏惟認為如果真的有裝追蹤器，那最有嫌疑裝設的就只有3人。

▲基進黨發言人陳柏惟認為，要追蹤監控韓國瑜的有3種人，其中李佳芬也在其一。（圖／翻攝自YouTube／民視讚夯 Formosa TV Thumbs Up，下同）

陳柏惟在節目《52辣新聞》時表示，曾經用過國家機器監控人的、有歷史證據的就是國民黨，所以第一個有可能監控他的就是國民黨。第二，韓國瑜跟大陸一向友好，被外界視為大陸的代理人，不過因為最近民調直直落，所以也有可能是大陸派人來監控他的一舉一動。

陳柏惟說，第三個有可能監控韓國瑜的就是他的妻子李佳芬，「她可能聯合徵信是要抓猴」。但說了半天這沒有一個是國家機器。

陳柏惟說，如果國家機器有追蹤他，那為什麼7、8月高雄下大雨的時候，全台灣沒人找得到韓國瑜？就連韓國瑜發言人說他人在南部，結果最後被拍到韓國瑜在北部會見九二共識的創造者蘇起。陳柏惟說，其實國家機器根本不需要追蹤他，因為只要打開中天就會知道他在哪裡了。