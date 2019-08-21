被黃國昌批靠爸　呂孫綾：爸爸媽媽都是最好的

圖文 / 鏡週刊



時代力量立委黃國昌今（20日）早在為辦公室主任賴嘉倫站台記者會上，抨擊民進黨立委呂孫綾沒做好立委，且說賴嘉倫「沒有一個好爸爸」，並點名呂的父親、國策顧問呂子昌，諷刺呂靠爸參政。呂孫綾晚間在臉書貼出手寫卡片回應：「每位爸爸媽媽都是最好、最棒的！」

呂孫綾以「我是北海岸的女兒，我為我的家鄉努力不畏戰」為題，她說，謝謝黃國昌對她的指教和批評，但每位爸爸媽媽都辛苦拉拔自己孩子長大，希望孩子有很好的作為，「每位爸爸媽媽都是最好、最棒的」。

呂孫綾說，她今天看到黃國昌說賴嘉倫「沒有一個好爸爸」時，她替賴爸爸感到傷心，因為賴爸爸一定花很多心思栽培賴，她可以接受黃國昌對她的指教，但不能忍受為達自己政治目的而去否定賴爸爸對賴主任的愛。

她也對黃國昌喊話，無論黃未來要選擇棄選、爭取連任或找人代打參選，都是自己的政治決定，也要自己承擔政治風險，「我祝福你，但2020是台灣民主重要的保衛戰，我真的很期盼所有民主和進步的力量能夠凝聚，一起守護台灣珍貴的民主。」呂強調，這3年多來她非常感謝鄉親們的支持和信任，2020她不畏戰，會繼續和大家努力。



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