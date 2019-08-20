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蔡英文用珍奶、釋迦收服三原JAPAN　傳授牛肉麵更美味秘訣

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記者蔡文鈴／綜合報導

總統蔡英文拚觀光，找來日本YouTuber「三原JAPAN」的成員一起品嚐台灣美食、大喝珍珠奶茶，並介紹台灣水果「釋迦」，三人享用後不斷大讚「好吃！好甜！」

蔡英文說，經常在台灣各地看到日本旅客觀光，也知道日本人對於珍珠奶茶相當喜愛，還把珍珠用在各種料理中像是拉麵、麻婆豆腐等等；這次邀請「三原JAPAN」擔任台日美食觀光特派員，一起享用各式各樣的台灣小吃，也學習日本人吃飯前都會說的開動「いただきます」，現場氣氛相當歡樂。

▲▼蔡英文找來日本YouTuber一起宣傳台灣美食。（圖／翻攝蔡英文YT）

▲蔡英文找來日本YouTuber一起宣傳台灣美食。（圖／翻攝蔡英文YT）

「三原JAPAN」中的三原向蔡英文表示自己喜歡很喜歡珍珠奶茶，還情不自禁的在蔡英文面前大唱自己的招牌歌曲《珍珠奶茶》，成員「Jun醬」則說自己喜歡滷肉飯，Tommy表示自己喜歡吃牛肉麵，蔡英文也分享吃牛肉麵一定要加一些辣才好吃，三人表示下次會試看看。

▲▼蔡英文找來日本YouTuber一起宣傳台灣美食。（圖／翻攝蔡英文YT）

介紹完台灣美食後，蔡英文也推薦日本沒有的水果「釋迦」，三人看到釋迦露出驚訝的表情，表示日本沒有這個水果，現場試吃後更是狂讚「很甜、好好吃」，希望三人可以透過影片介紹台灣的風景跟美食。

▲▼蔡英文找來日本YouTuber一起宣傳台灣美食。（圖／翻攝蔡英文YT）

最後，蔡英文送給「三原JAPAN」台灣造型的頸枕，還親自教學要如何使用，三人都覺得非常開心，也很喜歡這個禮物，可以在飛機上度過一段美好的睡覺時光。

▲▼蔡英文找來日本YouTuber一起宣傳台灣美食。（圖／翻攝蔡英文YT）

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