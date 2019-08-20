仁善國小棒球隊亞太區少棒奪亞軍　鄭文燦贈球衣及簽名球

▲鄭文燦20日前往仁善國小，表揚在亞太區少棒錦標賽中表現優異的小選手。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園大溪區仁善國小甫獲2019年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽亞軍殊榮。市長鄭文燦20日前往學校表揚47位表現優異的選手，學童則在校門口列隊，以「give me five」熱情歡迎。值得一提的是，鄭文燦特別準備了紀念球衣及簽名球贈予球隊，期勉每位小選手持續熱愛棒球運動。

鄭文燦說，仁善國小少棒隊在「2019年謝國城盃全國少棒錦標賽」勇奪冠軍，是成軍20年來第一次取得中華少棒代表權。今年6月20日，仁善少棒隊代表臺灣前往南韓，參加在首爾華城舉行的2019世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽，除了在預賽中以16比0勝紐西蘭、18比0勝越南、15比0勝香港、8比0勝塞班島4戰全勝，四強賽更以15比0大勝菲律賓，可惜冠軍戰以2比7敗給南韓隊，在本屆賽事5勝1敗，獲得亞軍殊榮，表現可圈可點。

為此，鄭文燦特別準備紀念球衣及簽名球贈予球隊，期勉每位小選手持續熱愛棒球運動，也承諾市府將在大溪新設棒壘球場，會盡量安排國、高中階段的球員在升學管道有更好的銜接，希望讓棒球運動發展得更好；這次活動包括立法委員陳學聖、市府教育局副局長林威志、大溪區長陳嘉聰、仁善國小校長游淑珍均一同出席。