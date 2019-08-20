管中閔因「寫社論」遭彈劾　許毓仁：這就是國家機器

▲台大校長管中閔懲戒案二度開庭。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

台大校長管中閔違法兼職彈劾案，公務員懲戒委員會19日第二度公開審理，管中閔則仍否認違法兼職，強調「濫權違法做成的彈劾案，就是政治迫害，這樣的彈劾根本就不應該成立」。國民黨立委許毓仁20日表示，民進黨執政有沒有拿國家機器來打壓異己與反對黨「不言自明」，管中閔案就是最標準的蔡政府國機器打壓的範例與進行式。

公懲會19日第二度公開審理該案。這次開庭時，管中閔仍否認違法兼職。他強調，監察院公布他20年的收入、投稿筆名、媒體，洩漏個人資料，「濫權違法做成的彈劾案，就是政治迫害，這樣的彈劾根本就不應該成立。」

許毓仁20日表示，管中閔於庭後接受採訪，對於宣判結果是否有信心，僅哽咽地說「永遠相信台灣會更好」，讓他看了實在於心不忍。許毓仁認為，民進黨執政有沒有拿國家機器來打壓異己與反對黨「不言自明」，管中閔案就是最標準的蔡政府國機器大呀的範例與進行式。

許毓仁指出，光是一樁台大校長聘任案，期間折損3位教長，不管是卡管、拔管還是聘管，都難逃下台命運。教育替政治服務，嚴重破壞大學自主精神，「國家機器」讓台灣過去校園民主的努力付之一炬。

許毓仁說，投稿並不是「職」，自然沒有「兼職」可言，監察院是基於什麼重大犯罪嫌疑，而必須清查管中閔近20年的個人所得資料，包括他未擔任公務人員的時期，這根本超出監察權行使範圍，「國家機器」嚴重侵犯隱私。

許毓仁表示，監察院在提出彈劾文中隱匿調查報告，表示管中閔寫的社論和文章與職務無涉，進而藏匿調查，監院甚至隨意對外洩漏其投稿刊物的名稱，不僅濫權違反不表意的自由，甚而向媒體洩露管中閔個人所得資料，質疑若這不是透過「國家機器」全方位的潑髒水，那是什麼？