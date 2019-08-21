自家廠房變嶄新大樓　「台商看傻」資誠籲：留意委託經營風險

▲有早年赴大陸經營的台商，在委託專業經理人管理後，卻在多年後發生自家土地已被賣掉，廠房變成新大樓的情況。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者陳政錄／上海報導

短短五年時間，自家廠房變成別人的新辦公大樓！台商早期「一卡皮箱走天下」，尤以大陸做為主要投資地，但隨近年國際局勢轉變，或台商因自身原因「鮭魚返鄉」，衍生不少法律性問題，四大會計師事務所之一的資誠今（21日）就提醒，台商在陸工廠若有「委託他人」經營的情況，需留意資產可能遭盜賣的風險。

資誠兩岸稅務主持會計師段士良舉例，近期遇到有位早年赴大陸東莞投資的台商，五年前因為年事已高，小孩也因各自有事業不願去大陸接班，遂將大陸廠房出租後交由一位廠務經理打點公司日常事務，自己則把公司印鑑帶回台灣養老。

值得注意的是，當今年初該台商為規劃身後遺產安排，想將大陸廠房出售後清算公司，再將資金匯回台灣時，工廠產權卻發生變故。

▲會計師提醒，台商赴海外經營時由於法律規定不一，經營風險更需多加留意。（圖／視覺中國CFP）

段士良表示，該台商長子赴大陸代為處理土地買賣時，一到東莞卻發現，先前老舊廠房已成為嶄新的廠辦大樓，父親公司的廠務經理卻一直避不見面，原來是他早已盜刻公章，並將土地出售予他人。

因此段士良提醒， 有些台商多年不做經營，僅是靠出租廠房獲利，以為將公章帶回台灣就可以保障公司資產安全，但以該案例而言，該廠務經理為公司在地唯一代表，即使有證據表示其盜刻公章甚至相關移轉程序含有瑕疵，若相關法律程序已經完成，打官司對抗善意第三方要回土地廠房的勝訴機會也是微乎其微；且就算能夠勝訴，對當地企業財產作強制執行，恐怕又是另一項挑戰。

所以段士良建議台商，不要輕易將含有重大資產的大陸公司委託他人營運，不然就是需要經常親自訪廠監督，讓當地主管機關需要與法人代表溝通時能聯絡的上，否則，資產被有心人盜賣後再處理將會非常困難。