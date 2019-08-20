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山客登嘉明湖步道跌落山谷！「卡在大樹頭」警直呼命大

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▲警員搜尋發現男登山客雖然跌落山谷，但是身軀卻卡在1棵大樹頭上，並未跌至谷底，否則後果不堪設想。（圖／台東縣警察局提供，下同）

警員搜尋發現男登山客雖然跌落山谷，但是身軀卻卡在1棵大樹頭上，並未跌至谷底，否則後果不堪設想。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東向陽森林遊樂區管理員日前晚間至向陽派出所報案，有登山客跌落山谷，請求警方協助救護，警員嘪慶霖隨即陪同上山搜尋找到該登山客，赫然發現登山客整個身軀跌落後居然「卡」在大樹頭，未掉落山谷，直呼命大，否則下場難以想像。

關山警察分局向陽派出所位於海拔2,312公尺處，旁有向陽森林遊樂區，也是攀登嘉明湖的主要出入口，日前晚間20時30分許，向陽森林遊樂區管理員邱俊德急忙的走進該所報稱「有單日往返登山民眾（男、63年次），在嘉明湖步道不慎摔落山谷，請求協助救護」。

▲警員搜尋發現男登山客雖然跌落山谷，但是身軀卻卡在1棵大樹頭上，並未跌至谷底，否則後果不堪設想。（圖／台東縣警察局提供，下同）

▲▼警員與向陽森林遊樂區管理員攙扶登山客慢慢走回步道，以巡邏車載送下山。

▲警員搜尋發現男登山客雖然跌落山谷，但是身軀卻卡在1棵大樹頭上，並未跌至谷底，否則後果不堪設想。（圖／台東縣警察局提供，下同）

警員嘪慶霖整裝後，立即陪同邱員駕駛巡邏車前往，於20時50分抵達2.7公里處，下車步行至2.8公里處，四處找尋發現摔落山谷的山友，就「卡」在大樹頭，經檢查其頭部約有4公分撕裂傷及腰椎受創，另手部、胸部、背部及臉部均有擦傷，且有頭暈的狀況，傷口經過初步包紮後，由兩人攙扶慢慢走回步道，再以巡邏車於21時45分載回所內，由同行山友再次檢查後駕駛車輛，護送傷者至台東市馬偕紀念醫院診療，所幸並無生命危險。

關山警察分局分局長潘仕能提醒欲登山的民眾，若在山區手機無訊號又要求援的狀況下，請撥打「112」，並請檢視自身體能狀況，是否能夠負擔，因為登山是項「專業戶外運動」，如何穿著及要使用何種器材裝備，請向領有牌照的專業登山社諮詢，並請專業領隊率隊，方能養身又安全唷！

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關鍵字：山客,嘉明湖,步道,跌落,山谷,樹頭,搜救,命大,擦傷

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