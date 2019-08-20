快訊／菲東熱帶低壓生成了！最快明變颱風「白鹿」　周末可能接近台灣

▲菲律賓東方海面一熱帶性低氣壓生成，最快周三成颱。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

菲律賓東方海面下午2點有一熱帶性低氣壓生成！氣象局表示，該熱帶低壓明後天有機會增強成第11號颱風「白鹿」，但目前模式預測有往台灣靠近，但也有往日本前進，分歧度還滿高，影響台灣程度尚待觀察，但預估明天路徑就會明朗，周末將離台灣最近。

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▲菲律賓東方海面，下午2點有一熱帶性低氣壓生成，氣象局預估最快周三成颱。（圖／中央氣象局）

氣象預報員李孟軒表示，菲律賓東方海面下午2點生成一熱帶性低氣壓，目前距離台灣約1600公里，預估明後天就有機會增強成第11號颱風「白鹿」。根據模式預測，路徑目前分歧度滿大，有往台灣接近、也有往日本的，預估到了明天路徑就會明朗化，屆時就能知道對台灣影響程度，依目前預測來看，周末會最接近台灣。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」則指出，白鹿颱風，即將形成，此刻已經有準白鹿往台灣靠近的預報，從現在開始，要特別注意觀察。



初步來看，準白鹿目前結構還差，整合調整期間，中心位置還可能會變動，因此預報路徑還可能改，變數還很大，未來巔峰強度發展，也還無法定論。但無論如何，準白鹿離台灣最近的時間，將落在本周末，提醒周末有安排活動的民眾，要特別留意。