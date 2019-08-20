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Disney+11月上線　左打Netflix、右擊Amazon

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▲Disney+。（圖／路透）

▲迪士尼進軍網路影音串流服務。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合外電報導

迪士尼公司宣布其網路影音串流服務平台Disney+於11月12日率先在美國、加拿大、荷蘭上線，並於一週後在澳洲和紐西蘭推出，預計2年內陸續在全球各地區推出服務。

使用者可直接向Disney+訂閱，或者透過程式內購買（in-app），美國用戶月費6.99美元（約新台幣221元）或年費 69.99美元（約新台幣2216元），大約是標準Netflix訂購價格的一半。

迪士尼表示，Disney+將支援蘋果iOS、Apple TV、Google Chromecast、Android、Android TV、Sony PlayStation 4、Roku、微軟Xbox One等系統，幾乎包含所有線上串流的平台和裝置，預計未來會在更多平台上市。

值得注意的是，在一系列平台中，亞馬遜的Fire TV中沒有出現。亞馬遜除了Fire TV，也有與迪士尼直接競爭的串流媒體服務平台，雙方將在原創內容製作、串流服務市場展開激烈的競爭。

憑藉迪士尼旗下龐大電影和影集內容，Disney+將成為串流服務市場不容小覷的競爭者。迪士尼最近收購Fox大部分的資產，這也意味著Disney+也將拿到「辛普森家庭」等節目的獨家版權，同時還預計重新構思翻拍福斯熱門影集，例如《小鬼當家》、《博物館驚魂夜》。

隨著網路影音串流媒體服務平台的崛起，以及各公司回收節目版權，影音平台龍頭Netflix將面臨對手林立的戰爭。

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關鍵字：迪士尼,Disney+,影音串流服務平台

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