Disney+11月上線　左打Netflix、右擊Amazon

記者陳心怡/綜合外電報導

迪士尼公司宣布其網路影音串流服務平台Disney+於11月12日率先在美國、加拿大、荷蘭上線,並於一週後在澳洲和紐西蘭推出,預計2年內陸續在全球各地區推出服務。

使用者可直接向Disney+訂閱,或者透過程式內購買(in-app),美國用戶月費6.99美元(約新台幣221元)或年費 69.99美元(約新台幣2216元),大約是標準Netflix訂購價格的一半。

迪士尼表示,Disney+將支援蘋果iOS、Apple TV、Google Chromecast、Android、Android TV、Sony PlayStation 4、Roku、微軟Xbox One等系統,幾乎包含所有線上串流的平台和裝置,預計未來會在更多平台上市。

值得注意的是,在一系列平台中,亞馬遜的Fire TV中沒有出現。亞馬遜除了Fire TV,也有與迪士尼直接競爭的串流媒體服務平台,雙方將在原創內容製作、串流服務市場展開激烈的競爭。

憑藉迪士尼旗下龐大電影和影集內容,Disney+將成為串流服務市場不容小覷的競爭者。迪士尼最近收購Fox大部分的資產,這也意味著Disney+也將拿到「辛普森家庭」等節目的獨家版權,同時還預計重新構思翻拍福斯熱門影集,例如《小鬼當家》、《博物館驚魂夜》。

隨著網路影音串流媒體服務平台的崛起,以及各公司回收節目版權,影音平台龍頭Netflix將面臨對手林立的戰爭。

