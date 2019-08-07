迪士尼擬推出串流影音套餐　綑綁旗下3大服務...每月只要412元

▲迪士尼（Disney）周二（6日）宣布，將於11月12日起，以每月12.99美元的價格向消費者提供旗下3款串流媒體服務組合包。（圖／翻攝迪士尼官網）

記者王曉敏／綜合報導

串流媒體服務近年來可說是如日中天，迪士尼（Disney）周二（6日）宣布，將於11月12日起，以每月12.99美元的價格向消費者提供旗下3款串流媒體服務組合包，其中包括Disney+、Hulu及ESPN+。

據科技網站The Verge報導，迪士尼先前就曾暗示有意將綑綁出售，執行長伊格爾（Bob Iger）5日則於公司投資長電話會議上正式宣布此消息。12.99美元（約新台幣412元）的售價與其競爭對手，包括Netflix及亞馬遜的Prime Video相比更為便宜，也較計畫於明年推出的HBO Max廉價得多，外界預期，HBO Max的訂閱價將在16美元至17美元間。目前Hulu每月訂閱費用為5.99美元（含廣告），ESPN+則為每月4.99美元。

不過The Verge指出，目前仍有幾個問題尚待解決。Disney+將於國際市場推出，但其內容方面仍存在區域性問題，目前尚不清楚綑綁服務是否相同，舉例來說，Hulu在加拿大不可使用，而ESPN+同樣必須取得地區許可證。

大部分投資者的興趣仍聚焦於Disney+。在投資者電話會議期間，伊格爾談及很多關於Disney+的消息，並抽該服務為「公司在我任職間推出的最重要的產品。」他指出，這項串流媒體服務可能透過「亞馬遜、蘋果等分銷商」提供給消費者，儘管迪士尼目前尚未與上述公司達成任何交易，但伊格爾告訴投資者：「我們認為快速擴大規模對我們來說很重要，這將是其中至為關鍵的部分。他們都對分銷這一產品感興趣。」

迪士尼的終極目標是在3個不同領域中提供大量內容，包括一般娛樂、家庭和體育。這一綑綁服務是迪士尼為消費者提供服務的一種方式，而且是一種價格更低的選擇。