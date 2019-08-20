38歲男7年沒洗澡！他PO超噁「陳年黑垢照」　網嚇壞：隔著照片都聞到臭味

▲他7年以上沒有洗過澡，造成毛孔堵塞無法排汗。（圖／翻攝自日本論壇「2ch」）



實習記者賴韻如／綜合報導

日本年輕人「家裡蹲」（ひきこもり）的問題已經存在很久，他們可能因遭受挫敗，拒絕所有社交活動，只想把自己關起來，久了這些人就變成中年家裡蹲！近日就有一名38歲的「家裡蹲」日本網友，他在論壇中PO文表示，自己「已經7年以上沒洗過澡」，更附上自己全身上下佈滿陳年黑垢的照片，讓不少網友都嚇壞，紛紛驚呼表示「太不可思議」。

該男網友於日本知名論壇「2ch」中發文指出，自己已經7年以上沒洗過澡了，身上的毛孔也因為堵塞，造成無法排汗，而房間也沒有空調以及電風扇，覺得自己熱到像是快要死掉一樣。此文章一PO出後，馬上引起網友熱議，但因為太瞎，也讓大家紛紛質疑這件事的真實度。

原PO為了證明，還在回應處上傳一系列「陳年黑垢」照，嚇壞不少網友。從照片中可以看到，原PO的雙腳、肚子、手臂以及膝蓋處處都沉積著許多黑垢，他更拍了自己手指，上面的指甲已經長到幾乎接近一個半的指節長，讓人不可置信。

▲▼原PO的身體全身上下都沉積著陳年黑垢。（圖／翻攝自日本論壇「2ch」）



隨後經過網友們的詢問，原PO才更進一步解釋，自己是一名38歲的男子，每天都待在房間裡，雖然和父母都住在同一個屋簷下，但卻已經10年左右沒有見過面，平常就是一整天都在看電視，每到吃飯時間，父母就會把食物遞到房間門口給他吃。而因為房間裡已經沒有牙膏了，所以自己的牙齒都差不多蛀光，頭髮的部分則是及肩時會拿剪刀稍微剪一下。

▲原PO的指甲長到不可思議。（圖／翻攝自日本論壇「2ch」）



這種生活型態也讓不少網友相當震驚，不少人開始勸說原PO勇敢走出房門，也有許多網友紛紛留言表示，「拜託去洗個澡...」、「你打算這樣到什麼時候」、「我不敢相信這樣到底怎麼活下來的」、「太嚇人了...」、「這根本是怪物吧！」、「你有沒有想過，如果有一天你的父母過世了，你該怎麼辦？」、「隔著照片都能聞到臭味」、「太神奇了」。