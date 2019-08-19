高雄發大財！它挺站路旁　國庫6月狂撈1100萬...駕駛崩潰：最沒人性測速桿

記者廖安莘／高雄報導

高雄市田寮往來旗山一條主要幹道上，立著一個限速50公里的交通號誌，上面清楚標示此處有限速照相，而這支測速照相機也是高雄市的「照相王」，今年前半年就拍了9442張超速照片，進帳1千1百萬元。至於「賺錢」能力第二的測速桿位於岡山北路267號（台一線356.7K），第三名在路竹區復興路1133巷。

▲高雄市田寮往來旗山的主要幹道交通標誌清楚標示有測速照相。（圖／東森新聞）

高雄田寮區鹿埔里長楊美芬表示，未設置測速照相機前，行經此路段的民眾車速都相當快，如今加設測速照相機後，也提醒了駕駛應減速慢行，就連當地居民也對這支測速照相機表示肯定。但對駕駛人而言，這支測速照相機卻因為拍了大量超速違規照片，被封為「最沒人性的測速桿」。

▲高雄市「測速照相王」半年讓國庫入帳逾千萬元。（圖／東森新聞）

高雄市交通大隊逕行舉發組組長黃禮文也指出，「從田寮到旗山是連續下坡彎道，如果沒有控制速度，容易衝向對向車道造成嚴重交通事故」。

這支被稱為最沒人性的測速桿，矗立在最危險的路段，守護每一個用路人的安全，而高雄市2019年1至6月的交通違規項目，總共開出70萬6千多張罰單，至少替市庫賺進1億7千5百萬，其中第一名就是超速，第二、三名分別為違規停車和闖紅燈，可見超速的問題亟待解決。

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