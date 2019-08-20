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情侶海景第一排激烈「愛的鼓掌」震垮陽台　男友變肉墊墜3.5米重傷

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

法國度假勝地城市勒卡內（Le Cannet）17日發生一起離譜的意外事件，一對情侶入住當地一間海濱度假村，兩人在陽台上欣賞海景，一時忍不住當場嘿咻起來，但不知道是太過激烈還是其他原因，陽台突然崩塌，30歲的男友慘成肉墊被壓在最底下，傷勢相當嚴重，送醫急救後仍未脫離險境。

▲▼度假村,旅遊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲情侶在度假村的陽台嘿咻，沒想到卻把陽台震垮了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

綜合外媒報導，這對情侶入住的度假村主打能欣賞到美麗的海景，兩人當天中午12時30分左右在陽台上看海，看著、看著反而勾動彼此眼中的慾火，不顧人還在室外又是光天化日之下，當場在陽台上演激烈的性行為，就算被當地居民圍觀也無所謂。

「他們嘿咻到一半，陽台就塌了。」目擊者聲稱，他們看到這對情侶從3.5公尺高的地方墜落，大家嚇了一跳趕緊上前看看，現場到處都是崩落的建築碎塊。由於男方被壓在最底下，成了「肉墊」，傷勢相當嚴重，緊急送往尼斯（Nice）的Pasteur Hospital急救，至今仍在加護病房觀察當中，尚未脫離險境。

情侶海景第一排激烈「愛的鼓掌」　震垮陽台男友慘成肉墊重傷（圖／翻攝自Google地圖）

▲重傷的男友仍有生命危險，目前還在醫院接受治療。（圖／翻攝自Google地圖）

而同樣從陽台墜落的女友（28歲）只受到輕傷，目前仍在配合法國警方進行調查。有知情人士無奈地說，出事的度假村在夏季相當受英國旅客歡迎，曾經有人在那裡舉辦泳池派對，經常傳來歡笑聲，「他們（旅客）整天都很開心，但誰都沒有想到會發生這樣的事情。」

法國檢警則表示，後續會對情侶兩人是否吸毒或飲酒進行調查，而度假村陽台崩塌顯示這棟建築物是不安全的，根據法規規定，業者未來可能會面臨法律責任追究。

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關鍵字：法國,情侶

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